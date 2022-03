El Sol a Plomo

ZONA METRO DE LA LAGUNA, SÓLO DE PAPEL

Ante la disminución de contagios de Covid-19 en el Estado de Durango y Coahuila, en cada entidad han tomado decisiones para sus habitantes, pues ambas están en semáforo epidemiológico color verde, pero en la primera entidad se decidió permanecer promoviendo la utilización del cubrebocas en cualquier sitio, mientras que en la tierra coahuilense decidieron quitar el cubrebocas en espacios libres, sólo en lugares cerrados, por lo que estas distintas decisiones crean confusión en la región lagunera, pues mientras en los 5 municipios de Coahuila se observa a la gente en las calles sin el cubrebocas. Mientras que en la Laguna de Durango si lo deben portar y tan sólo hay que cruzar el lecho seco del río Nazas para hacer una u otra cosa, de ahí que los laguneros ven que la zona metro no es una sola, sino que en una parte se toma una decisión y en la otra algo diferente, es por ello que consideran que la zona metropolitana de la laguna es una para ciertas cosas y la dividen cuando no hay interés y para prueba un botón.

RELAJAR MEDIDAS, UN RIEGO

Por ahí se dice que el que arriesga no gana, pero cuando se trata de la salud, esto se debe tomar con mucha precaución, pues ante la disminución evidente de casos de contagios de la Covid-19 y sobre todo de decesos por esta enfermedad, ha generado mucha confianza en la sociedad y sobre todo por las medidas implementadas por la secretaría de salud de Durango quien ha pedido tener mucha precaución a la ciudadanía, sin embargo, es la misma sociedad que seguramente está cansada de tanto confinamiento y ahora que ve las cifras bajas de contagios han relajado las medidas de sanidad, sobre todo en la región lagunera de Durango, tras conocer que en la parte de Coahuila quitan a partir de este lunes 14 de marzo el uso obligatorio de cubrebocas en espacios libres, lo que les genera a mucha gente confianza para quitarse este implemento que es muy útil para prevenir contagios del SARS-CoV 2, pero el relajar medidas es un riego y esperemos y no se vuelva a tener un nuevo repunte.

“GRILLA” EN CÁMARAS EMPRESARIALES LAGUNERAS

Las Cámaras empresariales principalmente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) y el Grupo Empresarial de la Laguna (GEL), ambos de la vecina ciudad de Torreón pero que tienen injerencia en la laguna de Durango, principalmente en Gómez Palacio, están divididas, aunque sus agremiados le llamen, “Cada quien tiene sus afiliados”, pues el CLIP cuanta con algunas cámaras mientras que el GEL a otras, esto se hizo de manifestó luego de que el GEL realizó una reunión en la Canaco Gómez Palacio y no invitó a Canacintra de esta ciudad lagunera duranguense, sólo a Canacintra de Torreón, pero también es conocido de que hay más cámaras empresariales que ya no pertenecen a estas dos, seguramente hay mucha “grilla” al interior del sector empresarial y eso que dicen que no se mezclan con la política.

CÁMARAS LAGUNERAS SE AFILIAN A DURANGO

Al menos dos cámaras empresariales de la Laguna, se han afiliado a las de la capital del estado de Durango, la primera fue la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de Gómez Palacio y ahora se crea una nueva Canirac en Lerdo, que también se suman a Durango, acaso esto es también por la división que hay de la zona Metro?, no lo sabemos, pero lo cierto es que, ¡A Durango lo que es de Durango!.