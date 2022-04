MÁS SALIDAS

Que en días pasados Jorge Antonio Paredes Escorcia dejó de ser subdirector de tránsito y vialidad de Gómez Palacio, rumor que corrió como reguero de pólvora durante el pasado fin de semana, situación que de concretarse, será una salida más de la actual administración municipal, pues también están los funcionarios que renunciaron para irse a las campañas políticas tanto para la gubernatura como para la Presidencia Municipal, pues incluso hay quienes buscan ser electos como regidores del próximo cabildo gomezpalatino, esperemos que en estos días que a pesar de ser vacaciones, se confirme o descarte este rumor de la saluda de un alto funcionario.

GUERRA POLÍTICA DESDE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Luego de que la candidata a la presidencia municipal de la alianza Va por Durango integrada por el PRI-PAN-PRD, Leticia Herrera Ale inició su campaña política y como símbolo y emotivo mensaje a los gomezpalatinos, se dio el encendido de la estrella ubicada justo arriba del nombre de Gómez Palacio en el cerro atrás del club campestre, sin embargo, al día siguiente sólo se encendieron los focos del nombre de la ciudad más la estrella estuvo apagada, según dicen que fue el gobierno municipal emanado del partido Morena quien ordenó apagarla, lo que representa una guerra política desde la administración municipal hacia la candidata, pero sería bueno que el ayuntamiento saque las manos del proceso electoral, ya que con esto serían dos acciones realizadas en contra de los candidatos encabezados por priistas, el primero recordará usted amable lector, cuando les estaban quitando las “velas” de promoción de Esteban Villegas en el bulevar Miguel Alemán.

¡AGUAS CON EL CALOR!

Ahora sí está cayendo el Sol a Plomo en la comarca lagunera, incluso se pronostican temperaturas que pueden llegar o incluso rebasar los 40 grados centígrados, en estos días y eso que apenas se va a cumplir un mes de la estación de primavera, pero en forma histórica en los municipios laguneros como Gómez Palacio, Lerdo, del lado de Durango, así como Torreón y Matamoros de la parte de Coahuila, se registran los valores más altos a partir de la segunda quincena de mayo y hasta el 20 de junio, aunque hay que recordar que en años anteriores ya llegó en una ocasión a 44 grados a la sombra, por lo que, aguas con el fuerte calor que ya se comienza a registrar, esto con el fin de evitar los llamados golopes de calor o las deshidrataciones, a extremar cuidados.

REFORMA ENERGÉTICA MARCARÁ EL RUMBO

Hoy lunes 18 de abril puede que ya esté resuelto el tema de la Reforma Constitucional, aunque por otro lado, se puede aplazar, pero sin duda que el resultado que tenga, marcará el rumbo del país para bien o no, pues por un lado están en juego las energías limpias y por otro las no renovables, lo cierto es que es un tema muy controversial y para poner en antecedentes, esta reforma se iba a abordar a finales del año pasado, pero se aplazó para el pasado martes 12 de abril y un día antes se volvió a aplazar para el domingo 17 de este mismo mes, para unos, la propuesta es revertir parte de la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que dicen ahuyentará la inversión privada, mientras que para el gobierno argumenta que con la nueva reforma se fortalecerá al sector estatal, cada grupo tiene sus argumentos, pero de los 500 legisladores al menos dos tercios necesita el Congreso aprobarla, es decir más de 334 votos, aunque Morena y sus aliados sólo tienen 277 y requieren de 57 más, que deben salir del bloque opositor, ya sea del PAN o PRI, pero la fracción panista ya dijo que no cuenten con ellos, mientras que los priistas dicen que la van a votar en contra, esperemos y diremos.