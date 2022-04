El Sol a Plomo

Tras el rompimiento entre dos grupos al interior de Morena, uno de la actual administración municipal de Gómez Palacio y el otro que preside el síndico municipal Omar Castañeda, durante el fin de semana comenzaron los señalamientos pero con evidencias y documentos, primero se le hizo un extrañamiento al síndico municipal y luego en la misma sesión de cabildo se le acusó al secretario del ayuntamiento Abraham Zuriel que es del grupo de Omar, por cohecho y luego Omar reviró y señaló un fraude en el programa integral de internet gratuito, el pleito en la “casa” municipal seguramente seguirá y hasta se podrá extender hasta los juzgados, pero lo cierto de este rompimiento de los grupos al interior de la administración ya tiene más de un año, pero hoy se fueron con todo, a ver que sigue durante la presente semana que inicia, lo malo es que quien finalmente será afectado serán los habitantes del segundo municipio más importante del Estado de Durango.

FALTA DE AGUA

En los últimos días se ha conocido que comienza a escasear el suministro del vital líquido en algunas colonias de Gómez Palacio, aunque también hay que reconocer que los apagones de energía eléctrica en los transformadores de la CFE que se han registrado son factor de que los pozos se detengan y para volverlos echar a andar se requiere de varias horas, sin embargo, apenas inicia la temporada de calor en la laguna con temperaturas que llegan a los 39 grados centígrados a la sombra, y ya se hace sentir la falta de agua en algunas colonias, que aún y cuando no es tan fuerte el problema, pero ya se comienza con esta situación, sin embargo, la ciudadanía debe poner de su parte para cuidarla, ya que es por el bien de todos, así es que, a extremar cuidados con el agua en esta temporada de calor que se intensifica, pues no todo es culpa de los sistemas de agua, sino de todos.

SEMANA DE 4 DÍAS

Este lunes 25 de abril se reincorporan miles de estudiantes, personal docente y administrativos luego de un período de dos semanas de vacaciones por la semana santa, sin embargo, este lunes retornan a clases pero en vez de ser de 5 días será de 4 para los estudiantes, debido a que los maestros van a tener el próximo viernes su reunión de evaluación que realizan cada viernes último de mes, pues el objetivo es ver, analizar y mejorar los planes de estudio conforme van avanzando, pero los resultados se desconocen, ya que no se dan a conocer, aunque se pueden estimar, ya que el nivel de educación, no sólo de la región lagunera o el estado, sino de todo el país, no es nada halagador, de ahí que de qué sirve perder un día de clases?, o por qué no volver al sistema antiguo de los 70’s y darle una modernizada, ya que como bien se dice, tiempos pasados fueron mejores.

BAJA EL NIVEL DE AGUA

Una vez que disminuyó el nivel de agua en los canales Sacramento y santa Rosa Tlahualilo, no quiere decir que ya no haya riesgos, pues ante la ola de calor que se registra en la región lagunera, y a pesar de que se ve poca agua en los canales en mención, hay niños y jóvenes que bajan al canal para darse el llamado “chapuzón” y refrescarse para mitigar las altas temperaturas, sin embargo, también se corre peligro, debido a que cerca de los puentes, hay estructuras de concreto donde algún infante o adolescente puede resbalar y golpearse en la cabeza y puede ser de graves consecuencias, de ahí que lo mejor es evitar meterse a los canales, ya lo dice personal de Protección Civil de Gómez Palacio y Lerdo, queda prohibido, lleve o no lleve agua.