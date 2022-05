El Sol a Plomo

Y LA CTM GOMEZPALATINA?

Lamentablemente la confederación de Trabajadores Mexicanos con sede en Gómez Palacio brilló por su ausencia en el Día del Trabajo, pero ya tiene varios años, al menos unos 3 años en que este sector obrero de esta ciudad lagunera, otrora de grandes concentraciones, manifestaciones y luchas por los verdaderos derechos de los trabajadores ha quedado reducido a “cenizas”, pues hay sindicatos que se salieron y miles de trabajadores que para estas fechas recibían obsequios y reconocimientos por su labor y lealtad a la CTM que simpatizaba con el PRI, pero esos tiempos ya quedaron atrás, pues se corre el rumor desde meses atrás que los pocos que se quedaron en esta central están trabajando con los de Morena, por lo que, hay otro rumor de que hay una CTM alterna o verdadera a sus principios.

VISITA DE FERNANDO SALGADO A GÓMEZ PALACIO

El secretario general adjunto de la CTM nacional Fernando Salgado Delgado visitó la semana pasada la región lagunera y estuvo en una oficina del sector obrero, aunque se conoció que no estuvo en las oficinas oficiales de la Confederación de Trabajadores Mexicanos ubicado por la avenida Allende entre Centenario y Zaragoza en el centro de la ciudad, bueno al menos eso se supo, pero bien pudo acudir con discreción, pero de lo que si nos enteramos es que sostuvo una reunión con verdaderos cetemistas en una oficina alterna que se encuentra por la misma avenida Allende, entre Mutualismo y Josefa Ortiz de Domínguez, que está al norte de la ciudad, de lo que se dijo o habló se desconoce, pero se puede intuir que fue para recordar el Día del trabajo y desde ahí entregar reconocimientos y apoyos a también verdaderos cetemistas que siguen adheridos al PRI, pero seguramente algo habrá de pasar, pues el emblemático edificio no puede ser utilizado para apoyar a otro partido que no sea el tricolor con quien ha tenido años, décadas de trabajar juntos, seguramente pasando las elecciones habrá de hacerse algo, esperemos y diremos.

UN MES MÁS

Será este mes de mayo el último para que los y las candidatas de los distintos partidos políticos hagan sus propuestas de campaña e intenten llevarlas con limpieza y no con guerra sucia, a fin de no ahuyentar al electorado, lo cual se ve muy difícil, sin embargo, para la región lagunera, mayo es un mes en que las temperaturas pueden llegar y rebasar los 40 grados centígrados, seguramente las campañas también aumentarán su temperatura, serán más intensas, el objetivo de Morena es dar continuidad a Gómez Palacio y ganar Lerdo, pero es una tarea muy difícil, se me muy cuesta arriba, ya que en el PRI tienen a su candidata muy fuerte que pasan los días y se ve más fortalecida, incluso no ha perdido ni una y en Lerdo, el candidato priista cada vez agarra más fuerza y no se les ve rival cercano, pero, un mes más y unos días para llegar al 5 de junio y conocer el desenlace.

SIGUEN REACTIVANDOSE ACTIVIDADES

El hecho de que más actividades y sobre todo donde habrá concentraciones masivas se sigan reactivando es una gran muestra de que la pandemia por la Covid-19 sigue a la baja, hay menos contagios e incluso hay localidades que afortunadamente ya no se presentan casos, de ahí que algunas medidas como el uso de cubrebocas opcional al aire libre se analiza, pero lo destacado es que en Gómez Palacio, las autoridades municipales ya organizan la edición de la Expo Feria para el mes de junio, esperemos que para el 24 de junio cuando inicie, no se tengan más contagios o sean casos esporádicos y sobre todo, que la ciudadanía ya esté totalmente vacunada contra este virus, esperemos y que la contingencia sanitaria ya sea del pasado.