El Sol a Plomo

¡¡¡No me ayudes compadre!!!

Luego de las declaraciones de Gibran Ramírez, morenista de hueso morado, en el sentido de que en Durango Morena perderá, salieron varios dirigentes y morenistas también de cepa que se rasgaron las vestiduras y salieron al quite al decir que dichas declaraciones son respetables más no se comparten, pues Toño Atolini fue el más insistente en querer explicar lo inexplicable, pues dijo que esas declaraciones fueron un error, pero lo cierto es que entre los morenos no se ponen de acuerdo, de ahí que seguramente están diciendo a Gibran “No me ayudes compadre”.





Fuego amigo de ida y vuelta

Sigue el fuego amigo al interior de Morena con las declaraciones de Gibran Ramírez al decir que perderán Durango, lo que hizo que el dirigente estatal de este partido Otoniel García Navarro se fuera con todo contra el morenista nacional al señalar que incluso fue financiado por el PRI en un viaje y aunque no dijo específicamente por quien, lo lamentable es que deja en tela de juicio los tres preceptos que prevalecen en Morena, No robar, No mentir y No engañar, pero el fuego amigo paso de lo local a lo nacional, a ver qué sigue en los próximos días.





Se pone más color de hormiga

Aunque el color del partido Morena es igual al de la hormiga, pues ahora con las declaraciones hechas por los mismos morenitas en contra de los mismos morenistas, situación que irá creciendo conforme pasen los días y sobre todo, acercándose la jornada electoral, por lo que, los que mueven los hilos de Morena si quieren calmar las aguas y llegar mas tranquilos y poder aspirar a mejores resultados, tienen que visitar el Estado de Durango y darles una mejor estrategia y linea a seguir, porque los de la competencia que claro, solo están viendo como se destrozan entre ellos y esperan a que sigan así, ya que serán los más beneficiados en la jornada electoral, tan tan.





Acciones de seguridad

Ante los indices de delincuencia que se van incrementando en la región lagunera de Durango, las autoridades estatales ya se coordinan con las corporaciones policiacas de la federación y los municipios para implementar acciones y favorecer la tranquilidad en esta región, aunque la ciudadanía ya está cansada de la falta de seguridad y más allá de los programas prefiere resultados y estos son, simplemente la seguridad para la gente y sus familias, esperemos que se tengan buenos resultados no al corto tiempo, sino ya.