El Sol a Plomo

A RÍO REVUELTO…

Mientras los integrantes de las coaliciones Juntos Haremos Historia y Va por Durango se hacen señalamientos, acusaciones y se golpetean entre ellos, los del partido Movimiento Ciudadano simplemente son espectadores y se mantienen al margen de esa disputa, lo cual es una sabia decisión, pues mientras los partidos políticos de un lado de Morena y del otro del PRI se enfrascan en una pelea que dicho sea de paso, es estéril y les puede causar baja en la votación, los que saldrán ganando serán los candidatos de MC, pues se estarán favoreciendo con aquel refrán, “A río revuelto, ganancia de pescadores”, poco habremos de vivirlo para conocer, pues en dos semanas es 5 de junio.

PERO NO SERÁ FÁCIL

La gubernatura de Durango ha demostrado que es de gran interés a nivel nacional, pues el próximo domingo 5 de junio habrá elecciones en 6 estados del país, entre ellos la entidad Duranguense, pues en muchas ocasiones se ha dicho que políticamente por la baja población que tiene no les llamaba la atención, pero ahora para esta próxima jornada electoral, se ha demostrado todo lo contrario, pues tanto los que encabezan a la coalición Juntos Haremos Historia, es decir los de Morena, están enviando a la plana mayor para reforzar a su candidata a la gubernatura y a los aspirantes a la presidencia municipal, la estrategia es “voto masivo”, tal vez ven riesgo de no lograr el objetivo, pero por el otro lado los de la coalición Va por Durango, también han hecho presencia dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, así como figuras representativas para apoyar a sus candidatos y por último, no se diga de MC, quien también llegan de la capital del país para dar el “espeldarazo”; y bueno amigo lector, téngalo por seguro que así seguirá en los últimos 10 días, pues el día de la jornada electoral no será nada fácil para nadie.

SE VISLUMBRA MUY COMPLICADO

Según van avanzando las campañas políticas y el giro que van tomando con los señalamientos y acusaciones, estas se pueden tornar muy complicadas el domingo 5 de junio, sobre todo en la región lagunera, principalmente en el municipio de Gómez Palacio, donde hace más de 10 años ya hubo una acción de inseguridad de lo cual a nadie le favorecerá, pues lo que la gente quiere son propuestas y una jornada electoral tranquila, pero ante los rumores de que por un lado estará la mano de “usted ya sabe quién” para favorecer a Morena y por el otro, la mano del que manda en el Estado de Coahuila, pues tiene la encomienda de sacar adelante la jornada para favorecer al PRI, pero se vislumbra complicado.

HABRÁ SORPRESAS EN CIERRES DE CAMPAÑA!!

Tanto para las alcaldías en la región lagunera como para la gubernatura, los encargados de las campañas de los diferentes candidatos de las diferentes coaliciones y el partido que va sólo, ya están preparando sendos cierres de campaña con eventos masivos, con lo cual querrán concluir sus campañas dejando un impresión a la sociedad en general de que fueron la mejor opción y que la mayoría ya “decidió” por su propuesta, pero hasta el momento aún no definen día y hora, mucho menos a qué artista o agrupación llevarán para que amenice y sea del agrado de la gente, por lo que se están guardando nombres o agrupaciones que las darán a conocer hasta el último momento, ya verá que así será.