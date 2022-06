El Sol a Plomo

JORNADA TRANQUILA…

Afortunadamente la jornada electoral, principalmente en la región lagunera fue en términos generales tranquila, aunque en la víspera del domingo se suscitó una situación que encendió los focos rojos, esto no pasó a mayores, además se observó una gran afluencia de votantes en las casillas, con lo que hay confianza de que se logre vencer el abstencionismo, sin embargo, pero para este lunes ya se tendrá una cifra sólida del porcentaje de votación de los duranguenses, que a decir de muchos que si rebasa el 50 % es bueno, aunque los ideal sería que la mayoría de los electores salieran a sufragar, lo importante es que la llamada fiesta democrática en términos generales se desarrolló con tranquilidad, obviamente con alguno que otro detalle, pero los de siempre, apertura de casillas tarde.





MUCHO CALOR EN LA LAGUNA

Aunado al calor político de la jornada electoral, también estuvieron las temperaturas ambientales hasta los 37 grados centígrados, pero debido a que en días pasados se tuvo una fuerte lluvia, hasta el momento el ambiente se torna bochornoso, y a pesar de este intenso calor lagunero, la gente no dejó de salir a votar, y aunque para las 3 de la tarde la afluencia era casi nula, nuevamente y después de las 5, comenzaron a fluir aunque no en gran cantidad, la ciudadanía se trasladaba a las urnas, de ahí que la expectativa es que se haya tenido una jornada electoral con mayor participación, pues fue histórica y se tuvo una gran expectativa no sólo a nivel estatal sino nacional, pues según dicen los que saben, que en el Estado de Durango fue el ensayo del que manda en el país para la elección del 2024, ¿será?.





QUE MARIO DELGADO SE FUE DE DURANGO?

Rumores muy fuertes se escucharon en los corrillos políticos en el sentido de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo la tarde del domingo abandonó el estado de Durango, los motivos no se conocieron, pero se dijo que fue directo a la ciudad de México, muy probablemente para llevarle el reporte a su máximo jefe, el que “usted ya sabe quién”, la pregunta es, ¿Qué habrá visto?, ¿Qué datos lleva o qué informará al jefe de la nación de lo que vio en Durango?, pues de confirmarse tal situación, se pueden especular muchas cosas, sin embargo, dejamos ahí el comentario y seguramente conoceremos primero si se fue y luego el motivo.





QUE FUE A VOTAR EN TAXI!!

Primer está el deber ciudadano y esta máxima la implementó la alcaldesa de Gómez Palacio, Anabelle Gutiérrez Ibarra quien acudió a temprana hora a emitir su voto en la casilla ubicada en la calle Cuauhtémoc y Benito Juárez en la colonia Santa Rosa, pero los que la vieron comentan que la primera autoridad llegó en un taxi, lo que nos hace recordar al gobernante del país de Uruguay quien se trasladaba en su “bochito”, sin embargo, no importa en que se trasladó lo importante es el mensaje que se deja, el cual es trasladarse en taxi, “raíd”, a pie, o camión hasta la casilla de cada uno y emitir su voto, por eso desde aquí decimos que es plausible el interés y el deber ciudadano que puso en este caso de gran ejemplo la primera autoridad gomezpalatina.