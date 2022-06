El Sol a Plomo

NO DA TREGUA EL INTENSO CALOR

Temperaturas que oscilan entre los 39 a 41 grados centígrados se presentan en la comarca lagunera, sobre todo entre las 2 de la tarde hasta las 6, horario en que el cielo permanece despejado, pero ya para las 9 de la noche comienzan a aparecer algunas nubes que causan la esperanza de una lluvia, lamentablemente no es así, aunque caen algunas gotas anunciando la precipitación pluvial, pero ante lo caliente de la carpeta asfáltica y de los techos de las casas, la humedad no dura más de un minuto y se evaporiza, aun y siendo las 10 de la noche, pero los pronósticos del sistema meteorológico de la laguna señala que este calor seguirá al menos durante esta y la siguiente semana, así es que, los laguneros deben seguir aguantando tales inclemencias del tiempo y para los visitantes se les pide que extremen precauciones en caso de visitar la región, a fin de evitar una posible deshidratación o golpe de calor.





EMPIEZAN LAS MANIFESTACIONES POR EL AGUA

Ante el intenso calor , empieza el desabasto de agua, de ahí que la mañana del miércoles un grupo de personas de la comunidad de Bermejillo en el municipio de Mapimí, bloquearon la carretera panamericana que pasa justo por este pueblo, afectando a cientos de automovilistas y traileros, pues su principal demanda fue pedir agua, muy molestos los habitantes de este lugar exigieron solución, pues ya llevan varios días sin tener el suministro del vital líquido, incluso señalaban que en campaña todos los políticos que buscaron el voto para la presidencia municipal de Mapimí, prometieron que solucionarían esta situación y lamentablemente a la fecha no hay respuesta, incluso pedían la presencia de la alcaldesa Marisol Peña, quien luego se conoció que les enviaría pipas con agua aminorar las exigencias mientras solucionan el problema de abasto de agua, lo cual se duda, pues el calor en la laguna oscila en los 40 grados y la exigencia de vital liquido se agudiza, la duda también es si en esta manifestación está la mano de algún partido político adversario a la priista?.





EN GÓMEZ PALACIO TAMBIÉN SE QUEJAN PERO…

Un grupo minúsculo de habitantes del sector centro se manifestaron y hasta cerraron la vialidad en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, esquina con Morelos en el sector centro señalando incumplimiento de compromisos, pues solicitan que se les pavimente esta vialidad, pues hay que recordar que la actual administración municipal ha realizado trabajos de recarpeteo en el primer cuadro de la ciudad, sin embargo, hicieron una pausa, de la cual se espera que reinicien en los próximos días luego de que ya pasó la jornada electoral, lo cierto es que causaron problemas a los automovilistas que transitan por dicha vialidad, a ver si la dirección de Obras Públicas los atiende antes de que concluya la actual administración que es el próximo 31 de agosto.





QUEDARON MUY RESENTIDOS

Algunos o muchos morenistas que no fueron favorecidos porque su “gallo” no quedó como candidato para las recientes elecciones, ahora están “disfrutando” de la derrota de los que los echaron a un lado, pues incluso han dicho, “Estoy tan triste que esta alegría por la derrota de Morena no me permite llorar”, hay otros que su odio hacia la administración municipal gomezpalatina los orilló a llevarles mariachi para burlarse de que ya se van, pero lo cuestionable es que, si deberás fueran morenistas, al menos deben respetar a los que perdieron, sin embargo, el coraje los cegó y les puede más el resentimiento que tienen que ver la derrota de Morena en el Estado y los municipios de la Laguna, ¡aguas con eso!, ojala y no llegue a más y todo quede ahí.