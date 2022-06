El Sol a Plomo

LLEGA LA QUINTA OLEADA COVID

Ante el aumento gradual que casos de Covid-19 que se registra en varias entidades del país y en este caso en Durango y Coahuila, obviamente que impacta la región lagunera, es una alerta de que estamos viviendo el repunte número 5 de contagios de coronavirus, por tal motivo, se debe inmediatamente adoptar las medidas que en la laguna de Coahuila se dejaron de hacer, como es el utilizar el cubre bocas en espacios libres, aunque se diga que es opcional, pero si se obliga este implemento para proteger la salud, mucha gente lamentablemente no lo acata, ahora imagínese ahora que se dijo que no es obligatorio y es opcional?, pues la ciudadanía lo echa a un lado, sobretodo en eventos masivos que en la laguna se han tenido varios donde se relajó esta medida y las consecuencias se van teniendo poco a poco con el aumento de contagios, ¡aguas! Y a extremar cuidados, pues mientras exista un caso de Covid-19, no saldremos de la pandemia.

SIGUE LA OLA DE CALOR

El intenso calor en la región lagunera no da tregua, pues al menos el sistema meteorológico de la comarca, ha registrado al menos 24 días con temperaturas de 40 grados centígrados y en algunos casos un poco más, la más alta en la laguna de Durango se presentó el martes pasado con el valor de 42.2 grados a la sombra, imagínese amable lector estar expuesto a los rayos solares!, esta cifra se dispara mucho más alto, mientras que los pronósticos de lluvia aún no son nada halagador, pues los especialistas en el tema pronostican que será la segunda semana de agosto o bien a inicios de septiembre en que se comiencen a presentar lluvias importantes, y eso se da por las llegadas de los remanentes de los huracanes o ciclones provenientes del océano pacífico y del golfo de México, por tal motivo, se espera que siga la ola de calor por los próximos dos meses, aunado a ello agréguele que para la primera decena de la semana de julio inicia la canícula.

FALTA MADUREZ POLÍTICA

Tal y como se esperaba luego de que concluyen las jornadas electorales y se dan los resultados, los cuales para algunos no son del agrado por las cifras adversas y para otros, al ser positivos, lo ven con agrado, aunque para los que perdieron y no todos, siempre verán que hubo anomalías o irregularidades, lo que hace ver una falta de madurez política y respetar la voluntad ciudadana, aunque es válido y están en todo su derecho, en este caso los morenistas de Lerdo quienes impugnarán algunas casillas del pasado proceso electoral, pero que acaso no es mejor presentar las pruebas ante las autoridades correspondientes y que se investigue para que se llegue a una conclusión?, en vez de quejarse y hacer señalamientos, pero en fin, así son las cosas con muchos de los partidos, lo que sí debo reconocer son a los priistas que cuando pierden una elección, por lo regular la aceptan y salen a declarar que los resultados no les favorecieron y le dan vuelta a la página.

MORENA INICIA EL DESCENSO

Dicen los que saben que luego de la oleada morenista que inició en el 2018 con el triunfo claro y contundente de Andrés Manuel López Obrador, este movimiento siguió su ascenso en los próximos años, pues en el 2019, los triunfos en las contiendas electorales seguían, pusieran a conocidos o desconocidos, hicieran o no campaña, luego en el 2021, en las elecciones locales y federales en el Estado de Durango, Morena comenzó a perder espacios importantes, mientras que en esta última del pasado 5 de junio, no pudo ganar la gubernatura, pero tampoco las tres ciudades con mayor población que son Durango, Gómez Palacio y Lerdo, lo que fue un fuerte revés, la siguiente jornada será en el 2024, será un mayor parámetro para saber si la debacle será inminente.