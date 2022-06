El Sol a Plomo

MALA ORGANIZACIÓN

Los que traen un verdadero desorden son los organizadores de la expo feria Gómez Palacio, principalmente la directora Bibiana Ríos Cardoza y la titular de comercialización Carolina Valdés Adame, pues no tienen coordinación con los representantes de los medios de comunicación para poder difundir las actividades de la fiesta del pueblo, tal parece que ni ellas mismas tienen la fechas exactas, pero por otro lado, piden –sólo ellas saben a quién lo pidieron- que los que van a cubrir los eventos, para obtener las acreditaciones, deben llevar los oficios, pero no indicaron a donde o con quién, pero lo más lamentable, a quién le dijeron?, pues la mayoría de los reporteros que cubren la fuente indican que hasta el momento no cuentan con las acreditaciones para cubrir el evento del viernes 24 de junio, fecha que inicia la feria, no cabe duda que estábamos mejor cuando estábamos peor!!, pues al menos había atención y coordinación, pero seguramente ya no hay interés en realizar una buena fiesta del pueblo, ya que será la última que hagan, aunque debiera ser lo contrario para dejar buen sabor de boca.





¡¡¡NO SE CUMPLIRÁ!!!

A pesar de que ya iniciaron los trabajos en el Puente Vehicular Inferior en la 5 de mayo en Gómez Palacio, las autoridades de la secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado en la laguna, habían anunciado que para el mes de agosto terminaría la primera etapa, lo cual se ve muy difícil, pues las labores aunque van avanzando, no se lleva la cifra programada, de ahí que seguramente no se cumplirá con la meta, aunque la administración municipal concluirá el próximo 15 de septiembre, sin embargo, lo más importante es que esta obra se le dé continuidad por la siguiente administración estatal y terminarla para finales del presente año, ya que en dicho crucero es de gran importancia para el desarrollo y crecimiento de Gómez Palacio.





HABITANTES DE CIUDAD JUÁREZ NO TENDRÁN AGUA

Ante el intenso calor que se registra en la laguna, que es cuando más se requiere el agua, pues resulta que escaseará en la villa de Ciudad Juárez del municipio de Lerdo, debido a que personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Lerdo, este viernes 24 de junio en punto de las 6 de la mañana, iniciarán maniobras de llenado del Mega Tanque, por lo que el suministro de agua potable quedará suspendido y se espera que los trabajos, queden finalizados el sábado después de las 2 de la tarde, tras restablecerse el suministro, de ahí que un pequeño sacrificio valdrá la pena pues con la puesta en operación del Mega Tanque, se optimizará el abastecimiento de agua en las zonas más altas de la Villa, así como garantizar el servicio en toda la ciudad, así es que, a los habitantes de esta localidad, extremen precauciones sólo por un día, para que luego tengan agua suficiente y de calidad.





HAY INCERTIDUMBRE

Aún y cuando Homero Martínez Cabrera entregará y recibirá la administración municipal de Lerdo, luego de lograr la reelección para el trienio 2022-2025, hay funcionarios municipales que están con la incertidumbre si se van a quedar o serán parte de la continuidad que tendrá el Presidente Municipal actual y electo, de ahí que todos tienen a su santo de cabeza rogando para que se queden y continuar en el ayuntamiento, sin embargo, seguramente el alcalde ya está realizando las evaluaciones de cada uno de sus integrantes para ver quién dio resultados y quién no logró los objetivos, pero a la vez también analiza los perfiles que pudieran integrarse a su administración a partir del primero de septiembre y con ello darle una nueva dinámica, es por ello que hay muchos funcionarios “comiéndose las uñas”, rogando seguir en la nómina.