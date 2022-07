El Sol a Plomo

¿Habrá sanción para la directora de la expo feria de Gómez Palacio y/o para los empresarios que manejan los espectáculos en el palenque “Vicente Fernández”?, debido a que el pasado fin de semana cundo se presentó el artista Julion Álvarez, el recinto artístico fue rebasado por un mayor número de personas, aduciendo un sobrecupo, pero tanto la directora Bibiana Ríos Cardoza como los responsables de la empresa para la venta de boletos, son los que deben cuidar la seguridad de la gente y aunque no pasó nada, se debe cuidar estos pequeños detalles antes de decir, “ahogado el niño, tapen el pozo”, es decir, que no hay que esperar a que pase algo para aplicarles una sanción la cual debe ser ejemplar para que no se repita esta irregularidad que puso en riesgo a los miles de asistentes que acudieron al palenque, de ahí la pregunta de una posible sanción tanto para la directora como para los empresarios por permitir un mayor número de asistentes a dicho palenque, ¿Quién se atreverá aplicarles la multa?.

CNTE BUSCA SACAR PROVECHO

Tras la reunión entre vecinos de los ejidos Dinamita y Pueblo Nuevo quienes se mostraron renuentes y a base de excusas, exigen el retiro total de lo que fue la empresa Chemors de la Laguna, sin embargo y ante las posibles soluciones que ofrecieron los representantes de Draslovka quienes expusieron varias soluciones, así como el representante del gobierno del Estado, los inconformes no cedieron a nada, tal areciera que buscaban la manera de que les ofrecieran algún estímulo económico lo cual no se dio, sin embargo, detrás de estos habitantes se encuentran personas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes tienen otras pretensiones, ya que, al ofrecerles que la empresa pongan sus guardias de seguridad, los vecinos no quisieron, sacando pretextos de una cosa u otra, por tal motivo, “hay mano negra” de los de la CNTE quienes seguramente buscan sacar provecho, pues la empresa ya se retiró y solamente están desmantelando lo poco que queda, de ahí que no hay motivo de exigir algo que ya se está dando.

MUY MOVIDO

A poco más de dos meses de que se lance la convocatoria para la renovación de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, única en el país que abarca una región conformada por dos Estados, que es la laguna de Durango y Coahuila, ya se observa al menos a un interesado que anda muy movido para buscar nuevamente la dirigencia sindical, se trata de Javier Cordero, quien ya fue dirigente magisterial hace 10 años, es decir en el período 2012-2016, donde realizó un trabajo de aceptable ya que luchó por los intereses de la clase docente, es por ello que ya se anda moviendo en lo público y privado con amigos y conocidos, cuyo objetivo es lograr la aceptación con miras a la elección, sin embargo, no la tendrá fácil, primero porque seguramente habrán otros que alcen la mano y quienes lo hagan saldrán de las filas de Morena quienes buscarán a toda costa manejar esta sección, para trabajar desde ahí para la próxima elección en Coahuila al renovar la gubernatura.

¡A TEMBLAR!

En el municipio de Lerdo hay algunos funcionarios de primer y segundo nivel que ya están temblando en la víspera de la conclusión de la administración municipal 2019-2022, ya que el alcalde en funciones y quien se reeligió, Homero Martínez Cabrera está evaluando a todo su gabinete y aunque hay algunos que dieron buen resultado, también hay otros que no, pero también hay quienes apoyaron en lo local la reelección, pero para el Estado de Durango, apoyaron a otro partido político, de lo cual la primera autoridad municipal tiene indicios y está a la espera de los tiempos para utilizar la “guadaña” y cortarlos de tajo, aunque hay algunos que se están lavando las manos y otros hasta con “shampoo” se quieren limpiar de habérsela jugado en lo estatal por otro proyecto, de ahí que comienza la “temblorina” como cual gelatina.