El Sol a Plomo

A pesar de que la nueva cepa del SARS-CoV-2 que causa el Covid-19 es más contagioso, lo rescatable es que es menos letal, aunque también hay que añadirle que hay un mayor número de ciudadanos que cuentan con su esquema completo de vacunación, sin embargo, la insistencia es seguir extremando cuidados, el principal es el uso del cubrebocas que lamentablemente ya hay muchas personas que no lo utilizan argumentando que ya están “inmunizados”, pero hay que recordar que las vacunas son para disminuir los efectos de los síntomas, es decir, que no sean tan agresivos y por ende que no causen gravedad en la salud de las personas, lo cual se está demostrando, pero para erradicar este virus, la ciudadanía debe seguir cuidándose, lo cual lamentablemente no es así, pues las fiestas, graduaciones, salidas a la playa y demás, que por otro lado, hay que mencionar que la vida debe continuar, pero ahora tenemos una nueva normalidad y debemos acostumbrarnos, pues no dude amable lector que este virus siga todavía un año más o de plano se quedará.

CUÁNTO DURARÁ ESTA NUEVA OLA?

Los que saben de la duración de cada ola de contagios han mencionado que duran entre 3 a 5 semanas donde la curva es ascendente y posteriormente se estabiliza una semana más para luego comenzar a bajar, aunque este virus es muy impredecible, sin embargo, para esta quinta ola de contagios que se vive, según los pronósticos es que durará una o dos semanas más, es decir hasta el próximo 24 de julio, cuando se espera ya no crezca, pero hay que analizar que empieza un período vacacional donde la movilidad es mayor y este virus que además de ser muy contagioso, se debe mucho a la movilidad, pero la ciudadanía tiene una herramienta muy importante que es el cubrebocas, si se usara constantemente, aunado a que bajara la movilidad, la situación sería otra, aunque por otro lado, la ciudadanía está ávida de salir, divertirse, vacacionar, a pesar del riesgo, de ahí que esta nueva ola es impredecible decir cuando bajará.

¡BUEN TRABAJO!

Luego de la alianza entre el PRI, PAN y PRD, la militancia de los distintos organismos políticos, han reconocido el buen trabajo realizado tanto por el dirigente Martín Ochoa y por el entonces dirigente interino y aguerrido luchador, Cecilio Campos, esto antes, durante y después de las campañas políticas y que concluyeron con la jornada electoral donde de todos es sabido del triunfo de esta coalición tanto en Gómez Palacio y que contribuyó para el triunfo en el nivel estatal, Martín quien solicitó licencia de separarse del cargo y ya retornó, pero depositó la confianza en Cecilio realizando y sacando adelante la encomienda, por lo que han hecho y siguen haciendo una buena mancuerna para que el partido del Sol Azteca siga avanzando.

PLEITOS MORENISTAS

Los regidores de Lerdo electos del partido Morena ya andan de pleito, a pesar de que aún falta poco más de un mes y medio para que tomen protesta como tal y ya se andan disputando la coordinación de la fracción de ediles de dicho partido, pues la quiere tanto Georgina Solorio y Yanko Vázquez, quienes ya andan en una franca disputa por tal cargo en el próximo cabildo lerdense que deberán tomar protesta el día 31 de agosto y entrar en funciones a partir del 1 de septiembre del presente año, de ahí que los representantes de la 4T se andan peleando y dándose hasta con la cubeta, pues incluso ya llevaron sus intenciones hasta con el dirigente estatal Otniel García para que les dé el apoyo, pero téngalo por seguro amable lector que este dirigente se lavará las manos y les dirá que se elegirá a uno a través de una encuesta cuyos resultados él mismo se los dará, ya se imaginará cómo será dicha encuesta, esperemos y diremos.