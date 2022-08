El sol a plomo

Y LA COORDINACIÓIN COMO ZONA METRO LAGUNA?

Automovilistas de la región lagunera se preguntan qué caso tiene que para ingresar a Gómez Palacio por bulevar Miguel Alemán proveniente del puente que conecta con la calle Ramos Arizpe de la vecina ciudad de Torreón, luego de que en esta ciudad coahuilense retiraron el módulo de revisión de las corporaciones policiacas, mientras que ya entrando a Gómez Palacio se hace un “cuello de botella” sobre todo en las llamadas “horas pico” y que solamente causan molestias por los retrasos en sus recorridos a los conductores, pero además hay ocasiones en que se destinan elementos policiacos para revisar los vehículos y hay días en que no, deben analizar que cuando no se ponga la vigilancia abrir el segundo carril para dar mayor fluidez vial y evitar molestias y congestionamientos y esta es otra prueba más de que no hay coordinación como zona metropolitana.

ATRAPADOS!!!

Quienes se sienten atrapados, son los automovilistas de las colonias San Antonio, San Alberto, en el municipio de Gómez Palacio, debido a que el ayuntamiento lleva a cabo obras desde hace un mes en la calle Santa Teresa en la colonia Miguel de la Madrid, la más importante y la única que sale al bulevar Jabonoso cerca del bulevar Ejército Mexicano y por tal motivo está bloqueada en sus dos carriles evitando su paso, de ahí que los automovilistas para salir al bulevar Jabonoso cerca del bulevar Ejercito Mexicano y poder retornar rumbo a la central de abastos o a Torreón, pues tienen que buscar otras opciones que son muy retiradas, ya que tienen que trasladarse hasta por más de un kilómetro para lograrlo, pero hay quienes se aventuran por otra vialidad cercana que es la calle Margaritas y está a escasos 200 metros, sin embargo al ser sentido contrario, algunos la toman con las debidas precauciones, ya que tienen que circular unos 300 metros para llegar al bulevar Jabonoso y de ahí tomar rumbo al bulevar Ejercito Mexicano que estaría cerca a escasos 300 metros y evitar perder tiempo y dinero al recorrer más de un kilómetro para lograr salir y tomar su camino, de ahí el llamado de los conductores a la subdirección de Tránsito para que pudieran habilitar un doble carril en la calle Margaritas mientras concluyen las obras por la santa Teresa.

Y NO LLUEVE EN LA LAGUNA!!

La falta de lluvia en la región lagunera, aunado a los bajos niveles de agua en las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco que no alcanzan el 30 %, no pinta nada bien el panorama para el próximo ciclo agrícola en esta comarca, pero a la vez, también el agua que corre por el río Nazas y los canales Sacramento y santa Rosa Tlahualilo, es importante porque contribuyen a la recarga de los mantos acuíferos que lamentablemente muchos de ellos están en niveles críticos y ahora imagínese amable lector si no se recargan, pues el abatimiento es inminente, aunque otra situación que es muy lamentable es la inconsciencia de muchas personas que no cuidan el vital líquido, el cual ya tenemos señales de que nos la estamos acabando, aunque la esperanza es el proyecto de Agua Saludable para la Laguna, peeeeroo!!, si no llueve y se recargan los vasos de las presas, simplemente no tendremos agua, así es que, todos debemos aportar ¡un granito de arena!, cómo?, cuidando el agua, sembrando un árbol y esperar a que se tengan importantes precipitaciones pluviales, pues de lo contrario también el ciclo agrícola está en riesgo.

DAN SU VOTO DE CONFIANZA

Samuel Martínez presidente del Módulo de Riego 03 de San Jacinto-Jerusalén, acompañado de su equipo, le dieron su apoyo en una reunión con el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres y a los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, cuyo principal objetivo es apoyar los compromiso del proyecto de Agua Saludable para La Laguna, con lo cual se sigue avanzando en este importante tema que tiene que ver con el futuro inmediato de la región lagunera, una vez concretado, de ahí que en el cierre de su administración estatal el mandatario duranguense está saliendo bien librado y cumpliendo para dejar el proyecto sólido para que siga avanzando, de ahí que entregará buenos resultados en la próxima visita de presidente AMLO.