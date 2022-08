El sol a plomo

TODOS SE VAN

La totalidad de Directores y Jefes de departamentos del municipio de Gómez Palacio, simplemente porque ganaron los de una coalición partidista a la morenista que gobierna actualmente, de ahí que, los funcionarios no tienen las maletas listas para este 31 de agosto, sino más bien ya se las llevaron, así como sus artículos personales, esperando el último día de la administración, pues tienen la seguridad de que no les van a renovar contrato, es obvio y evidente que no les darán su agua mineral o sal de uvas para que repitan, de ahí que ya muchos entregaron sus reportes para que se dé el tercer informe de actividades gubernamentales, mientras se continúa con el proceso de entrega-recepción y aunque el equipo de recepción ha tomado este proceso con tranquilidad y en forma natural, se conoce de que hay algunos directores que están inquietos y hasta asustados, pero el consejo es, “el que nada debe, nada teme”, lo único cierto es que todo el gabinete, así como muchos jefes de departamento y hasta personal de confianza les dirán adiós a la administración municipal.

POCOS CON SAL DE UVAS

Contrario al municipio de Lerdo donde el actual presidente municipal Homero Martínez Cabrera pasará a la historia al ser el primero en que se reeligió, pero esto no quiere decir que su gabinete siga siendo el mismo, tal vez tendrá una estructura fuerte, pero para este segundo trienio hará algunos cambios en algunas direcciones, pues son pocos a los funcionarios que les llegará su sal de uvas para que repitan en el trienio 2022-2025, pero a otros no les llegará nada y se tendrán que ir, algunos que hicieron un trabajo regular, pero otros que no dieron resultados y hasta se la jugaron con el partido opositor de Morena, por lo que su salida será inminente y tendrán que ir a practicar algún deporte en algunas de las canchas de México 90 y ahora sí tendrán que pagar su entrada, en los próximos días se conocerá quienes se quedan y quienes se van.

POR FIN LLEGAN LAS LLUVIAS

Desde hace unos días atrás comenzaron a registrarse las precipitaciones pluviales y con ellas llegan muchos beneficios, el primero fue que minó un poco el fuerte calor y las temperaturas tan altas que se habían estado presentando en la comarca lagunera, de ahí que el fuerte calor ya quedó atrás, otro de los beneficios es que las plantas y árboles de todos los sectores, plazas, parques, viveros, jardines, los que están por los bulevares y camellones centrales, lucen mejor, pero lo más importante para todos es que los mantos acuíferos tienen aunque sea una ligera recarga y las presas comienzan a subir de nivel para garantizar el próximo ciclo agrícola, aunado a ello, el que las presas estén llenas, garantizarán que el proyecto de Agua Saludable para la Laguna cumpla con su objetivo de brindar agua para los habitantes de los 9 municipios de la Laguna, de ese tamaño es la importancia de las lluvias en la laguna.

PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN TRANQUILO

El proceso de entrega-recepción en la administración estatal, en lo que compete en la comarca lagunera de Durango, se lleva en buenos términos, el representante del equipo de entrega, el subsecretario de Gobierno Oswaldo Santibáñez García ha mostrado disposición y apertura, pues el trabajo que realizó en la laguna, fue de bueno a muy bueno dejando una región en paz y tranquila, de ahí que hay buen trabajo con el coordinador de recepción, Raúl Meraz Ramírez, para llevar la transición en forma muy tranquila.