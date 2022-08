El sol a plomo

SE PERFILA PARA SIDEAPA

Todo indica que el próximo director general del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio será Francisco Escalera, luego de que es el coordinador del proceso de recepción a Francisco Escalera de quien seguramente será el próximo director general, además es acompañado por Gerardo de la Torre, ex funcionario de esta dependencia y de otros sistemas de agua en la laguna quien tiene vasta experiencia y seguramente estará trabajando en esta dependencia descentralizada a partir del próximo 1 de septiembre, lo cual será una dupla con una gran experiencia en la cuestión administrativa y operativa que sacarán adelante los trabajos del Sideapa, ahora hay que ver cómo se los dejan.

PANISTAS SÍ SON TOMADOS EN CUENTA

Ante los comentarios en los corrillos políticos de que en la administración municipal de Gómez Palacio, pocos serán los panistas que estarán en las dependencias locales, pues se va conociendo que cada vez son más los militantes del blanquiazul quienes son tomados en cuenta, pues hay que recordar que la alianza que ganó fue la integrada por el PRI, PAN y PRD, de ahí que además de priistas, también se están tomando en cuenta a panistas trabajadores pero sobre todo muy preparados para ocupar puestos importantes y contribuir a devolverle el brillo a Gómez Palacio, así también hay perredistas que se estarán integrando al próximo ayuntamiento, pero lo cierto es que se está tomando muy en cuenta a la militancia panista.

EXPECTATIVA EN GÓMEZ PALACIO

Hay una gran expectativa en el municipio de Gómez Palacio por el tercero y último informe de gobierno que se realizará este viernes 26 de agosto, pues hay “amague” de los regidores de oposición, PRI, PAN e Independiente, para no acudir a la sesión solemne en el que se dará la rendición de cuentas del último año de la administración 2019-2022, pues primero no asistieron a tomarse la foto oficial para el cierre de administración, aunque según las autoridades municipales así saldrá la imagen sin los regidores faltantes quienes han amagado que no acudirán este viernes al informe de gobierno municipal, ¿asistirán o no al informe oficial?, no viviremos mucho para saberlo.

QUEJAS

Cada vez son más las quejas de personas que acuden a la Vicefiscalía zona 1 Laguna en contra de los agentes del Ministerio Público quienes en vez de ayudarlos, los revictimizan, cuestionándolos o incluso hasta haciéndolos ver que lo que están pasando en por su culpa, pero esta situación se presenta porque hay muchos funcionarios que son de la capital del Estado y no se “ponen la camiseta” para realizar su labor en forma profesional, incluso han tenido señalamientos que solamente trabajan 3 días, pues al ser de la ciudad de Durango, llegan el lunes por la tarde, trabajan de martes a jueves y el jueves por las noche o viernes por la mañana se regresan a su tierra, de ahí que las personas que acuden a interponer una denuncia o realizar un trámite, han pedido mayor compromiso de estos funcionarios o si no pueden, que renuncien, más bien, que se regresen a su ciudad natal.