El Sol a plomo

¿COORDINADORA EN COAHUILA?

En los corrillos políticos de la región lagunera está el rumor de que la ex alcaldesa de Gómez Palacio y ex candidata a la gubernatura de Durango por el partido Morena, Marina Vitela Rodríguez será la coordinadora de la precampaña interna de este organismo político del aspirante Ricardo Mejía Berdeja, quien es oriundo de la ciudad de Torreón y se le ha catalogado como un “chapulín político”, pues su trayectoria es que ha pasado por varios partidos entre ellos el PRI, pero hoy milita en morena y actualmente es el subsecretario de seguridad pública federal, tiene un gran interés de buscar la candidatura de Morena al Gobierno del Estado de Coahuila para el próximo año 2023.





¿HABRÁ ENCONTRONAZO?

En caso de que Marina Vitela sea la coordinadora de la precampaña de Ricardo Mejía Berdeja por el partido Morena en el Estado de Coahuila, hay la posibilidad de que pueda tener un encontronazo político con nada más ni nada menos el diputado federal del distrito 02 Durango, Omar Castañeda González quien en días pasados subió una foto en sus redes sociales posando con Ricardo Mejía anunciando su adhesión al proyecto que tiene el subsecretario de seguridad Pública federal que es buscar la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila para el próximo año 2023, pues hay que recordar que hay un evidente distanciamiento entre Marina y Omar y existe la posibilidad de tener un encontronazo en el vecino Estado del norte, habrá que esperar a ver qué sucede.





PRIISTAS SE PREPARAN PARA EL 2023

Priistas de la región lagunera de Durango, se preparan para apoyar a quien vaya a ser el candidato a la gubernatura de Coahuila el próximo 2023, pues hay que recordar que el proceso electoral en el vecino estado iniciará en las próximas semanas, de ahí que las dirigencias del PRI en la laguna, están más que listos para colaborar y devolverle la “copa” a los priistas coahuilenses, aunque hay que señalar que hay un “prietito”, más bien uno “morenito” en el arroz y se trata de Shamir Fernández quien renunció al PRI, partido que le dio todo y se fue con Morena, pues se recordará que Shamir fungió como delegado del PRI en la Laguna para sacar adelante los proyectos de la coalición integrada por el PRI-PAN y PRD, obteniendo buenos resultados, ahora se fue a Morena, pero seguramente no tendrá los mismos resultados, pues la maquinaria y militancia priista se queda y son los que se preparan para el próximo año.





NO HAY “PRIVILEGIADOS”

A diferencia del municipio de Gómez Palacio, en la jornada de vacunación contra el Covid-19 en Lerdo, se llevó en orden y no hubo “privilegiados” como lo fue la semana pasada cuando los exfuncionarios gomezpalatinos de la administración que concluyó el pasado 31 de agosto, abrieron una puerta alterna para meter a sus hijos y familiares brincándose a miles de padres de familia que llevaron a sus hijos desde muy temprano soportando las inclemencias del clima, sol y hasta lluvia, lamentablemente fueron ex funcionarios de la pasada administración de Gómez Palacio que llegaron por el partido Morena, donde pregonan que “no roban, no mienten y no traicionan”, pero en la jornada gomezpalatina violentaron su bandera política, pues robaron tiempo a la gente, mintieron para meterse por otro lado y traicionaron a la ciudadanía.