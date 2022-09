El Sol a plomo

RETENES CREAN CONGESTIONAMIENTO VIAL

Seguramente los retenes que están en los puentes que conectan a Gómez Palacio con Torreón y viceversa, en algún momento fueron bueno y aunque no se informe de los resultados, pueden que sean efectivos, sin embargo, en estos momentos en que pasa el agua por el río Nazas y mantiene cerrado las vialidades que pasan por debajo de los puentes, sería bueno que las autoridades estatales de Durango y Coahuila retiraran estos retenes de ambas localidades, ello mientras permanece el agua corriendo por el río, pues en estos días se ha observado un fuerte congestionamiento en el puente plateado y el contiguo, así como en el Solidaridad, pues en ambas conectividades, que son de dos carriles, está limitado a una, ello a causa del operativo permanente que implementan las autoridades policiacas para detectar armas y drogas, pero ante la avenida del río, sería factible abrir los dos carriles para evitar congestionamientos.

LA NATURALEZA NOS EXHIBE

No cabe duda que la naturaleza es sabia y siempre está protegiéndonos, a pesar de que la afectamos con nuestras malas prácticas y aun así es noble y sabia, un claro ejemplo es la reciente avenida del agua por el río Nazas, pues el ser humano al estar abatiendo los mantos acuíferos que cada año baja sus niveles de manera considerable por las extracciones desmedidas, ahora se tiene un “respiro”, y esto se debe al desfogue del vital líquido para mantener las presas a nivel, esa es la primera que nos estamos acabando el agua y se sigue extrayendo más del subsuelo sin importarle a nadie y otra es la manera en que el agua arrastra todo tipo de basura, hasta muebles que van flotando por el río, lo que deja ver la falta de cultura que tenemos para cuidar no solamente el río, sino los canales de riego, los espacios públicos, las calles y sobre todo nuestras colonias, por lo que la naturaleza es sabia y nos exhibe como los responsables de estar abatiendo los mantos acuíferos y de la limpieza en nuestra casa que es el mundo en que vivimos.

MAESTROS AMENAZAN CON CREAR CAOS

En caso de que este lunes 12 de septiembre no se les cumpla con los pagos en varios rubros que reclaman los maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, van a endurecer las manifestaciones, pues hay que recordar que durante la semana en la región laguna de Durango, los docentes quejosos tomaron las oficinas del palacio de Gobierno, luego al día siguiente aumentaron al tomar Recaudación de Rentas y siguieron después con la subsecretaría de Educación, pero desde el viernes amenazaron que van a tomar las principales arterias tal como el bulevar Ejército Mexicano, al igual que el bulevar Miguel Alemán, entre otros, que de ser así, vana a crear un verdadero caos y estarán prácticamente secuestrando no sólo Gómez Palacio, sino también Lerdo, pero al estar en una zona conurbana por no decir metropolitana que este adjetivo sólo es de membrete, aunque en esta ocasión si se puede considerar, pero es porque estarán también afectando a los municipios de Torreón y Matamoros, la amenaza está ahí y seguramente la cumplan este lunes.

PORQUÉ AGUA AL RÍO Y NO A LOS CANALES?

La Comisión Nacional del Agua desfoga el agua por la sección del río Nazas que estaba vacía, esto debido a que se acordó con los productores para que no se vertiera el vital líquido por los canales, luego de que, quienes se arriesgaron a tener un miniciclo, gracias a las lluvias el campo mantiene niveles óptimos de humedad, de ahí que fue más factible derivarla al río y con ello se aprovecha para la recarga de los mantos acuíferos.