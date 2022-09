El Sol a plomo

SIN MEDIR EL PELIGRO

Niños, jóvenes y hasta adultos en esta avenida del río Nazas se meten al agua a la altura del puente plateado y no miden el peligro que enfrentan, pues a pesar de que el nivel no es alto, la velocidad con que pasa el agua es de consideración y en una de esas puede arrastrar a cualquier persona, además de que también hay hoyancos y pueden ser factor de ocasionar un accidente que puede derivar hasta en una tragedia, aunque es justo mencionar que está prohibido meterse, no hay ninguna autoridad llámese estatal, municipal o federal para evitar que los laguneros entren a las aguas, pero al ser una parte del ámbito federal, seguramente cada instancia se aventará la “bolíta”, pero deberían de implementar una estrategia para que en conjunto evitaran el ingreso a las aguas.

INFECCIONES

Pero también a estar en un serio peligro al meterse al agua del río, hay que recalcar que no es un volumen de consideración, pero arrastra mucha basura, perros muertos, ramas, muebles y esto genera riesgos para la salud de las personas que se arriesgan a meterse, ya que pueden contraer una infección en la piel o en las vías respiratorias, esto al meterse el agua por la nariz o la boca, de ahí que sería importante que alguna autoridad de cualquiera de los niveles, hicieran ver del riesgo y peligro que enfrentan las personas al meterse al agua del río Nazas, pero les gana más la emoción no sólo de ver este espectáculo de que la parte seca del río lleve agua y no se aguantan para meterse y darse un chapuzón, aun y cuando el agua va enturbiada y con tanta basura que la misma ciudadanía de la Laguna tira.

“MACHETAZO A CABALLO DE ESPADAS”

Una “sopa de su propio chocolate” les dio el alcalde de Lerdo Homero Martínez Cabrera contra la Comisión Federal de Electricidad, al cerrar las oficinas en la calzada Agustín Castro y la termoeléctrica en Villa Juárez, debido a que les tiene un adeudo de poco más de 8 millones de pesos por el pago del Impuesto Predial, aunque la primera autoridad fue benévolo, pues la paraestatal les debe desde hace 8 meses y medio dicho pago, pero no fuera al revés, pues por ejemplo, si el ayuntamiento o cualquier ciudadano, no paga a tiempo su recibo de luz, y tan sólo se pasara un día, inmediatamente le llega el personal de esta dependencia federal para cortarles el suministro de energía eléctrica sin ninguna consideración, sin embargo, ahora les dieron una lección para que pasen lo que le hacen a muchos habitantes al cortarles la luz, de ahí que les dieron un “machetazo a caballo de espadas”, al clausurarles los accesos a las oficinas y de las unidades motrices, bien por el alcalde de Lerdo que sólo hizo lo correcto.

TERMINA UN SEXENIO

Hoy concluye el sexenio de José Rosas Aispuro Torres, el cual inició bien y terminará muy turbulento por falta de las participaciones federales que ocasionó no cumplir con varios compromisos, principalmente con el sector educativo, aunque, a partir del martes se inició con la dispersión del recurso y para tranquilidad de esta administración estatal que termina su gestión, se medio tranquilizaron las aguas y esto según corre el rumor fue que la autoridad federal tuvo un acuerdo con el Gobernador, pues se tuvo una reunión en la capital del país y al parecer se tuvieron acuerdos importantes, pero la incógnita es, ¿Aispuro torres se irá de embajador?, seguramente en los próximos días o semanas lo sabremos.