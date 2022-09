El Sol a Plomo

FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS SE PONEN LA CAMISETA

La actual administración municipal a pesar de estar trabajando en ceros, han estado dando resultados, pues se ve que quien quiere hacer las cosas, las hacen y las hacen bien, pues los funcionarios municipales se pusieron la camiseta para dar resultados y devolverle el brillo a Gómez Palacio, lo cual se va logrando, incluso hasta dejaron de cobrar la primer quincena para ayudar en que se hagan más obras para beneficio del pueblo, pero no sólo los funcionarios que dicho sea de paso están redoblando esfuerzos para mejorar el municipio, sino también los empresarios quienes hicieron su aportación para en especie para fortalecer las acciones en materia de seguridad, al donar patrullas, motocicletas y bicicletas, esto es un gran ejemplo de querer a esta bonita ciudad lagunera.





¿Y LOS DIPUTADOS LOCALES?

Ahora que más se requiere de los 3 diputados locales con cabecera en Gómez Palacio todos ellos del partido Morena, no se aparecen, sólo lo hacen para tomarse la foto en algún evento, pero ahora que el pueblo los necesita, ni sus luces, pues en los distritos locales siendo; Ofelia Rentería, Alejandra del Valle y Eduardo García, brillan por su ausencia, aunque la gente quisiera verlos que brillaran con acciones y apoyos, pero lamentablemente no se les ve por ninguna parte, incluso se desconoce si tienen casa de gestoría, aunque solamente se conoce que si acuden al Congreso Local, pues claro tienen que acudir a la máxima tribuna, de lo contrario les descuentan el día y seguro que no quieren dejar de percibir ni un solo peso del oneroso sueldo que devengan, esperemos y que el resto de su gestión puedan “ensuciarse” los zapatos acudiendo con la gente que de verdad los necesita.





QUIERE ACAPARAR LOS REFLECTORES

La regidora que quiere acaparar los “reflectores” en cada sesión de cabildo es Georgina Solorio de la fracción de Morena, pues cada vez exige que no se le limite en el tiempo en sus participaciones o comentarios que realice en la sesión de cabildo, pues hay que mencionar que cuando se pone a discusión un tema, se les da 3 minutos a los regidores que soliciten participar haciendo uso de la voz, por lo que, si son 5 ediles, el tema se alarga 15 minutos, ahora imagínese amable lector que pidieran 10 minutos o más y que participen 10 regidores?, pues la sesión de cabildo sería por demás tediosa, aunque hay que dejar en claro que la ciudadanía lo que quiere es que se tengan buenos reglamentos y que se tengan beneficios con una ciudad moderna, de ahí que lo que ha solicitado la edil de morena en las diferentes reuniones de cabildo más parece que quiere atraer los reflectores políticos en vez de dar solución y proponer mejoras para el pueblo lerdense.





PLAGA DE MOSCAS

Luego de las lluvias en la región lagunera, aunado a la liberación de agua por la sección que permanecía vacía del río Nazas, unos días después en que el agua comenzó bajar su nivel y hasta que finalmente desapareció, se presentó una plaga de moscas en la región lagunera, según los expertos comentan que se debe a la basura que se ha registrado y que se tira por doquier, así como el agua que fue factor para la proliferación de este insecto, por lo que los mismos expertos comentan que se debe tener más higiene para poder combatir esta plaga, es decir, que hay que ser más limpios, ¿qué habrán querido decir?, usted tiene la última palabra amable lector.