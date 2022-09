El Sol a Plomo

UNA MUESTRA MÁS QUE NO HAY ZONA METRO DE LA LAGUNA

Nuevamente se deja en evidencia que la zona metropolitana de la Laguna, sólo es de membrete y para muestra, sigue el tema de la pandemia de la Covid-19, ya que mientras en el estado de Coahuila y obviamente en los municipios que integran la región lagunera de dicha entidad, en lo que se refiere al uso del cubrebocas, ya no es obligatorio, mientras que en Durango no se ha informado en quitarlo en espacios libres o cerrados, lo cual deja en una disyuntiva a los laguneros, ya que aún siguen presentándose casos de Covid en la Lagunera de Durango y por lo tanto se sigue usando este implemento, aunque en la de Coahuila también hay casos, pero nuevamente pregunto, ¿En qué casos, temas, acciones, actividades, situaciones, se toma o se le da la importancia a la zona metro de la Laguna?, pues en lo que compete a la contingencia sanitaria que afortunadamente va a la baja, no se le tomó en cuenta como una región, tal parece que sólo es de membrete.





LLEGARON MÁS ELEMENTOS DE LA GN A LA LAGUNA

La región lagunera que en antaño fue una zona de alta violencia, hoy sigue demostrando que es un lugar con buena seguridad, pues la creación y estrategia del Mando Especial de la Laguna en su momento dio excelentes resultados y desde hace más de 10 años en que se instaló e inició actividades para garantizar la seguridad de los laguneros, hoy se puede decir que sigue siendo un ejemplo nacional en el combate a la inseguridad, pero lo más importante es que se sigue redoblando esfuerzos para que no regrese la violencia a esta importante región del país, de ahí la construcción de un cuartel para la Guardia nacional en Gómez Palacio que lleva buen avance, pero por otro lado, la recién llegada de 300 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército a un nuevo grupo de vigilancia, con ello vienen a reforzar la vigilancia en la región fortaleciendo la seguridad.





A TAMBOR BATIENTE

El gobernador de Durango Esteban Villegas Villarreal quien inició su gestión el pasado 15 de septiembre, comenzó a “tambor batiente”, han sido 10 días de intenso trabajo, gestión, esfuerzos y demás, luego de que una vez que tomó las riendas de la administración estatal y con ello encontrar situaciones complicadas, inmediatamente se vio su mano dura para arreglar lo que se tiene que arreglar y para emprender acciones para que el Estado avance a pesar de la situación financiera difícil, una vez teniendo control y dar soluciones en el centro del Estado, ahora se espera que el mandatario estatal realice su primera visita a la región lagunera, por lo que, sectores empresariales, la clase política, agrupaciones y demás esperan su gira de trabajo, que sin duda continuará con su actividad a gran velocidad.





ONAPPAFA LOGRA PRÓRROGA, PERO….

Mientras que el dirigente de la Onappafa Guadalupe Barrios Núñez lucha en esta séptima regularización de vehículos de procedencia extranjera y una vez que lo logró se tuvo fecha perentoria que fue el pasado martes 20 de septiembre, sin embargo, nuevamente se fue a la capital del país a pugnar y conseguir una prórroga para seguir regularizando y esa es hasta fin de año, pero, pues el líder sigue luchando por favorecer a los poseedores de este tipo de unidades, sin embargo, no responden como se esperaba, ya que es mínimo el número de personas interesadas que acudieron a regularizar su vehículo, aunque ya tienen un alargamiento hasta el 31 de diciembre para que los morosos lo hagas, ahora con esta nueva fecha, la pregunta es, ¿cuántos poseedores de autos la aprovecharán?.