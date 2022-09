El Sol a Plomo

ESTEBAN VILLEGAS ESTÁ CUMPLIENDO

En campaña lo prometió que los cargos estatales en la región lagunera, será para laguneros, de ahí que la primera autoridad del Estado, Esteban Villegas Villarreal en menos de 15 días está dando una muestra de que está cumpliendo con su palabra, pues en su reciente visita a la comarca lagunera, dio nombramientos y presentó parte de su gabinete estatal en esta región donde los nuevos funcionarios son de esta misma región, aunque aún faltan más cargos para designar, pues uno de ellos es la Vicefiscalía zona 1 laguna, aunque ya dio algunos nombramientos de magistrados laguneros, se espera que en las próximas horas se conozca quién será la o el titular de esta oficina, esperemos y diremos, pero en menos de 15 días de haber tomado las riendas del Estado, el mandatario está cumpliendo con su palabra.





SIGUEN CON MALAS PRÁCTICAS

Sin importarles afectar a los habitantes de la comarca lagunera y sobre todo el medio ambiente, en este caso de la sección vacía del río Nazas, donde es muy común que personas ajenas o no ajenas, lleguen a este lugar a tirar basura, escombros o incluso hasta quemar llantas para, según ellos, extraerles el material metálico para su venta, pero sin importarles dañar el medio ambiente, ya que al incendiar la basura emana contaminantes que se esparcen en la región lagunera, tanto en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, pero al ser llantas, esas son más dañinas y lamentablemente los responsables de estos malos actos, no se les aplique un castigo, pues es común que una vez que le prenden fuego se retiran dejando esta afectación para miles de laguneros, esperemos que el gobierno federal se aplique también para vigilar e inhibir estos actos, pues hay que señalar que el río Nazas es un tramo federal.





MUY HERMÉTICO

Quién no da ni un ápice para al menos especular quién será el nuevo Secretario del Ayuntamiento en Lerdo, es el alcalde Homero Martínez Cabrera, quien no sólo en esta ocasión ha guardado celosamente quien ocupará dicho cargo luego de que Gerardo Lara Pérez fue invitado como magistrado en el poder judicial en el Estado, cargo al que ya tomó protesta y dejó vacante el puesto municipal, pero aunque la primera autoridad del municipio analiza una propuesta de 3 perfiles, seguramente ya tiene a un prospecto, el cual será dado a conocer la mañana del jueves en la sesión ordinaria de cabildo, pero hay que recordar que el Presidente lerdense así lo ha hecho, esperarse hasta el último momento para decir públicamente sobre su equipo municipal, lo cual, para algunos es una buena estrategia y para otros no tanto, pero el que manda, manda.





DESCUIDAN INSTALACIONES DEPORTIVAS

En el municipio de Lerdo, se vierten las quejas de deportistas y sus familiares quienes acuden a las instalaciones públicas para la práctica de las distintas disciplinas deportivas, como ejemplo han hecho señalamientos por el descuido en el área de sanitarios tanto en los campos México 98 como en la deportiva municipal, que si bien es cierto que los mismos usuarios deben colaborar para que estén en buen estado, es también responsabilidad del Director del Deporte Jesús Balderas mejor conocido como el “shampoo” quien debe actuar para tener este servicio público en buen estado y no dejarse manipular por gente ajena a la administración municipal.