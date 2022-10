El Sol a plomo

CHAPULINES RECICLADOS

Luego de que el líder estatal del PVEM, Gerardo Villarreal Solís visitó la ciudad de Gómez Palacio para renovar la conflictiva y polémica dirigencia local de este mismo organismo político, pues resulta que lo estará manejando el ex priista, ex morenista y ahora dirigente del verdeecologista Juan González Díaz, quien estuvo acompañado de otra figura ex priista, ex morenista –porque se unió al proyecto de las candidatas de Morena en el pasado proceso electoral- y hoy verdeecologista, Estrella Morón, además de este clásico chapulineo, el dirigente estatal quien expuso la necesidad de que la política cuente con nuevos rostros, que sean más humanos, que empujen y sobre todo que cambien la política tradicional que tiene el municipio de Gómez Palacio, pero con estos cuadros políticos que, no creo que lo logren, pero así las cosas en este organismo político que va en picada.

MÁS CHAPULINEO

Sigue de moda eso de andar como chapulín brincando de partido en partido y otro claro ejemplo es el de la regidora panista Claudia Galán Encerrado, quien antes era priista, luego pasó al PAN y nuevamente al PRI, por lo que se le puede considerar una clásica “prianista”, para recordar estuvo como funcionaria municipal hace una década en una administración dirigida por priistas, luego ha sido candidata del PAN en más de tres ocasiones, a diputada dos y una emergente a la alcaldía y ahora es regidora en una posición del PRI, pero que se la asignaron a ella por su trabajo realizado, lo que demuestra que la representante popular del PAN o del PRI o del PRIAN, ha sabido manejar los tiempos y moverse a sus intereses personales.

HABRÁ MÁS DENUNCIAS!!!

Luego de presentar la primera denuncia por parte del ayuntamiento gomezpalatino en la Fiscalía Anticorrupción contra 10 ex funcionarios de la pasada administración municipal, se ha dejado entrever que vienen más denuncias y aunque no se ha mencionado los nombres por aquello de no entorpecer las investigaciones, lo cierto es que las revisiones de las distintas direcciones municipales siguen arrojando presuntas irregularidades que están generando más denuncias, las cuales en breve las autoridades municipales las darán a conocer, con lo cual más de un exfuncionario no está tranquilo o no duermen tranquilos, lo cierto es que entre más se le “rasque”, saldrán más señalamientos, esperemos y diremos.

RENOVACIÓN DEL PAN

El próximo 16 de octubre se llevará a cabo la renovación de la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional de Gómez Palacio, luego de que el actual dirigente Mario Ibáñez Delgado se separa del cargo para realizar un trabajo de funcionario en el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado, de ahí que hay 5 “tiradores”, dos mujeres siendo Silvia Nevárez y Mary Carmen Ávalos, mientras que los tres restantes son caballeros; el regidor Uvaldo Najera Gandarilla; así como Carlos Córdova junior, hijo del ex dirigente panista del mismo nombre y el tercer es Oscar Martínez, que aún y cuando se trabaja para que tengan un candidato de unidad, lo cual se ve muy difícil, ya que no h existido acercamiento, por lo que hasta ahora la disputa por la dirigencia municipal del PAN sigue entre los 5 aspirantes.