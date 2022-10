El Sol a plomo

BIENVENIDO OPERATIVO “MOCHILA”

Este lunes 17 de octubre, las autoridades educativas en conjunto con los padres de familia arrancarán el operativo “Mochila”, en escuelas de la comarca lagunera de Durango, principalmente en Gómez Palacio, el cual consiste en verificar que los niños y/o jóvenes del nivel básico no porten artículos, sustancias u objetos que no corresponden en la preparación académica que llevan, es decir, deberán llevar lo que se requiere de material como libros, cuadernos, lápices, plumas y demás artículos escolares, esta actividad iniciará en una secundaria, pero se estará realizando en más instituciones en las que deberán estar respaldadas por los padres de familia y cuidando los protocolos para evitar vulnerar los derechos de los menores de edad, tarea complicada, pero muy necesaria ante los retos de la modernidad.

A PONER ORDEN

Muy bien dicen los automovilistas quienes transitan por la calle Francisco Villa de Gómez Palacio, luego de que a partir de este lunes 17 de octubre dicha vialidad vuelve a ser de doble sentido y es que ante la ocurrencia de la administración municipal pasada que la convirtió en un sentido, pero no hubo una estrategia para al menos indicar una vía alterna o que al menos tuviera la similitud de un par vial, de ahí que al hacerla de un sentido causó molestias entre automovilistas y también para los camiones de pasajeros que transitaban por el lugar, pero ahora con la nueva administración que preside Lety Herrera, está poniendo orden y con ello le va devolviendo el brillo al municipio.

GRAN INTERÉS POR LA CAFETERÍA

No cabe duda que en época de sequía, lo que caiga es bueno y si hay que disputarlo, hay que hacerlo a costa de lo que sea y esto fue lo que paso en el Conalep de Gómez Palacio, específicamente por la cafetería, pues seguramente quienes las disputaron, seguro dijeron, “Aunque sea esto, pero no lo voy a dejar”, seguramente porque ha de dejar buenos dividendos, pues resulta que Joaquín Aguilar Villa, ex dirigente del PT, luchó con uñas y dientes para defender y seguir con el mando de la cafetería, pues un grupo a los que les llaman “los generales, quienes quieren agarrar todo lo que genere dinero, no pudieron contra Aguilar Villa quien dicho sea de paso fue apoyado por el otrora líder y ex regidor priista Francisco de Santiago campos, mejor conocido como “El tachis”, abogado que no da “paso sin huarache”, bueno, qué abogado da paso sin huarache?, pues nadie, lo cierto es que protagonizaron un pleito casi casi callejero, la pregunta es, qué pensará de esto Carlos Vargas, director regional de Conalep?.

HOSTIGAMIENTO A TRABAJADORES

En el municipio de Nazas, la actual alcaldesa de esta localidad, Diana Berenice González Torres, en vez de aprovechar la experiencia de los trabajadores sindicalizados que estuvieron en la pasada administración local, quiere correr sin ton ni son a los trabajadores al servicio del ayuntamiento, a pesar de que el Sindicato tiene todo en regla, Toma de Nota y Contrato Colectivo Vigente, pero ante un llamado que hizo público en el que personal de Conciliación y Arbitraje estaría en el edificio público para la firma de acuerdos y liquidaciones, pues resulta que dicho abogado al parecer fue contratado por el ayuntamiento, ya que el profesionista no comprobó ser de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con lo cual se está incurriendo en un presunto delito de usurpación de funciones, para arreglar los convenios con el sindicato, pero los convenios deben ser ante el Tribunal Laboral Burocrático....por ser trabajadores al servicio del Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley, por lo que, con esta situación se vislumbran problemas legales, pues hay que recordar que apenas hace unos 6 años, extrabajadores sindicalizados le ganaron una demanda a la Presidencia quien tuvo que pagar varios millones de pesos por esa acción errónea, en aquella ocasión a cada trabajador le tocaron 100 mil pesos y eran unos 25, ahora que el principal problema en la Administración Pública en todo el Estado es económico, gastarán lo que no tiene, ¡mucho ojo alcaldesa!.