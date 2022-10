El Sol a plomo

NUEVO TITULAR DE LA JLCYA

Siguen los cambios en las dependencias estatales de la región lagunera, pues luego de dos años en que Javier Guadalupe Adame Jacinto estuvo al frente realizando un buen trabajo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Gómez Palacio, se dio el relevo y ahora llegó Sergio Nevarez Rodríguez, quien tiene la encomienda de sacar adelante los pendientes que están en rezago, es un joven, buen profesionista, gran trabajo, hombre íntegro, responsable, de ahí que el gobernador Esteban Villegas le da su voto de confianza para atender esta oficina en la región lagunera.

GRAN CONTROVERSIA

Un tema que a últimos días ha causado controversia y sobre todo negación en la región lagunera, al igual que en el resto del Estado de Durango, es el anuncio del replaqueo que se llevará a cabo a partir del próximo mes de enero del 2023, lo cual fue aprobado por los diputados locales que fuera así, que aunque fue una decisión del Congreso Estatal, los adversarios aprovecharon la situación para agarrarse de ahí e írsele directo a la yugular al mandatario estatal queriéndole echar la culpa y acusarlo de romper sus promesas de no a agravar las finanzas de las familias, de la cifra exacta, los contribuyentes que tienen un vehículo no tiene la seguridad, pues se rumora que el costo total sería de hasta 5 mil pesos, para algunos no es creíble que se dispare tanto el replaqueo el próximo año, pero para otros dicen que es muy probable, esperemos y diremos.

PICANDO PIEDRA

Quien se encuentra “picando piedra” es el alcalde de Lerdo Homero Martínez Cabrera quien realizó una gira de trabajo por la capital del país con el objetivo de buscar recursos económicos para su municipio, tan es así que acudió a la propia SCT para buscar apoyos para aplicarlos en mejores vialidades, pero también a la Cámara de Diputados donde cabildeo con algunos legisladores federales, la pregunta es, “Qué habrá logrado el presidente lerdese?, esperemos que regrese con buenas nuevas, pero lo cierto aquí es que no hay peor lucha que la que no se hace y no se pierde nada en ir a gestionar recursos, pues aquel que no habla, Dios no lo escuchará, ¡suerte alcalde!.

PIDEN COBRO PARA LIBERAR CERTIFICADO?

Un padre de familia de nombre Ángel Rodríguez se mostraba preocupado e intranquilo, luego de que su hija concluyó su preparación académica en la telesecundaria ubicada en el ejido 21 de marzo del municipio de Lerdo, toda vez que el ex director Isidro “N” le solicitó un cobro de mil pesos para la construcción de una barda perimetral, a pesar de que esta infraestructura se hizo apenas el pasado mes de septiembre y la joven concluyó sus estudios el pasado mes de julio, sin embargo, se le sigue pidiendo el recurso ahora por el nuevo director Octavio, esto para poder liberarle su certificado, lo cual no debe ser una condicionante, ya que la joven ha cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos, solamente el que le pidan para la construcción de la barda que dicho sea de paso, ya está construida, por lo que el coordinador regional Tomás Aspland debe tomar cartas en el asunto.