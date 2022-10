El Sol a plomo

ESTA SEMANA SE DEFINE SI PERMANECE O NO EL HORARIO DE VERANO

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó eliminar el Horario de Verano, lo envió a la Cámara de Senadores donde seguramente en estos días tendrá que subirlo al pleno y emitir su votación, para luego regresarlo con los diputados federales para que de ser positivo su eliminación, darlo a conocer y con ello concluir con el tan controvertido Huso Horario que se implementó desde el año de 1996, siendo presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien con base en un decreto publicado en el Diario Oficial el 4 de enero del mismo año, se implementó adelantar una hora los relojes en casi todo el país, el cual inicia el primer domingo de abril y concluye el último domingo octubre, siendo prácticamente 7 meses, siendo de la siguiente manera, dos meses y medio de primavera, todo verano y un mes y medio de otoño, sólo un año se disminuyó a 5 meses y fue en el sexenio de Vicente Fox Quesada, quien en su campaña prometió quitar el Huso Horario, pero no lo cumplió, pero la mayor controversia en todos estos años ha sido el supuesto ahorro a la ciudadanía, el cual la sociedad en general no percibe dio beneficio, pero en estos días se define si permanece o no.

OTROS QUE NO VEN SU BENEFICIO

Los representantes del Módulo 03 San Jacinto-Jerusalén del municipio de Lerdo, están pidiendo que se les deposite los 15 millones de pesos para las obras de tecnificación y rehabilitación de canales de este módulo, lo cual fue un acuerdo con el gobierno federal en torno al proyecto de Agua Saludable para La Laguna, y aunque en la reciente reunión que sostuvieron, la nueva promesa fue que para este miércoles 25 de octubre, ya se radicarán los recursos, pues hay que mencionar que esos 15 millones de pesos forman parte de los 190 millones de pesos que se etiquetaron para el mejoramiento de Infraestructura Hidroagrícola para 14 módulos del Distrito de Riego 017, de los cuales ya reportan ejercidos 175 millones, a ver si para el día en mención ya les cumplen.

MÁS QUEJAS DEL MODULO 03

También los ejidatarios que integran el Módulo 03 San Jacinto-Jerusalén, en la reunión con autoridades de la Comisión Nacional del Agua, también reclamaron la dotación de un volumen de agua rodada a la que se comprometieron los gobiernos de los Estados de Durango y Coahuila y que asciende a tres millones de metros cúbicos, sin embargo, sólo se acordó que para abordar el tema más a fondo, se programó una reunión la próxima semana en la que estarán funcionarios de los gobiernos estatales y federal, además otro acuerdo fue que el 24 de noviembre del próximo mes se llevará otro encuentro para que se defina el calendario de entrega de este volumen de agua, son acuerdos y promesas de los gobiernos, esperemos y ahora sí les cumplan.

EXCESO DE CONFIANZA

Ante la disminución de los casos de Covid-19 en la región lagunera, hay un exceso de confianza en la sociedad, pues cada día se ve a más personas que ya no portan el cubrebocas, incluso en los establecimientos ya no lo exigen, aunque mantienen los anuncios de que se debe de utilizar, pero la gran confianza que prevalece puede resultar riesgoso, ya que mientras exista un caso de persona infectadas por la Covid, el riesgo de seguir contagiando a la demás gente seguirá vigente, por lo que, aun y cuando los contagios son casi nulos, es el momento de reforzar las medidas para poder, si es que así se puede decir, erradicar esta enfermedad.