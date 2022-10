El Sol a plomo

SE EXTINGUE EL HORARIO DE VERANO

El próximo sábado 29 de octubre termina el Horario de Verano, aunque habrá de cambiar los relojes a las 02:00 de la madrugada del domingo 30 y con ello se pone fin a este controvertido horario que permaneció desde el año de 1996, ya que la madrugada del miércoles en el senado de la república, se abordó el tema y la votación fue la siguiente, 56 a favor, 29 en contra y 4 abstenciones, con lo que se avaló la reforma a la Ley de Husos Horarios y con ello se pondrá fin al cambio de hora que se aplicaba en México el primer domingo de abril y concluía el último domingo de octubre, pues en la mayor parte del país se deberá atrasar el reloj una hora y así permanecerá, de ahí que este horario de verano aún vigente, se extingue y fenecerá el domingo 30 de octubre a las 02:00 horas.

¿FUE ENGAÑO?

Si el Horario de Verano no generó beneficios para los hogares mexicanos durante más de dos décadas de que fue implementado en México, entonces, ¿fue un engaño?, porque al parecer los únicos que se beneficiaron y tal parece en menor medida fue el sector industrial, pero el pueblo según se dice no recibió beneficios y fueron los que más se sacrificaron para levantarse más temprano para ir a sus trabajos, pues hay que recordar que en un inicio, cuándo se socializaba el Huso Horario allá por los años 90’s, se decía que las familias se verían beneficiadas porque utilizarían menos energía eléctrica, ya que se aprovecharía mayormente la luz del día durante los casi 7 meses en que se implementa, pero conforme pasaban los años, la misma gente se desencajaba, ya que no se veían los beneficios en los recibos de luz, por lo que la resignación era más que evidente, ahora los legisladores aprobaron eliminar este Huso Horario en la mayor parte del país, sólo quedará la franja frontera con el país del norte que siempre lo han tenido, ¿usted qué opina amable lector?.

PIDEN MÁS VILLAS

Sector campesino han comentado que en el municipio de Gómez Palacio, bien se pueden crear dos villas más, para llegar a tres, pues actualmente está la de Gregorio A. García, sin embargo, en dos áreas bien se pueden crear dos villas y estas pudieran ser en los ejidos; 6 de Octubre y La Esmeralda, donde en los alrededores hay un buen número de ejidos, aunado a ello, estas comunidades quedarían muy distantes una de cada una y también de Gregorio García, pero se tendrán beneficios para los habitantes de los sectores aledaños, sin embargo, y aunque se tiene que llevar un proceso para tal fin, sólo las autoridades municipales puedan autorizar la integración de las Villas, como ejemplo en Lerdo hay 5 villas y en Mapimi dos, de ahí que los comentarios de ejidatarios no son una mala idea.

FIN DE AÑO POSITIVO

Ahora que los contagios de Covid-19 siguen a la baja, la ciudadanía poco a poco va dejando el cubrebocas y la mayoría de las medidas sanitarias, pero lo más importante es que el sector comercio y negocios de todos los giros, poco a poco van retomando su normalidad al aperturar al 100 por ciento sus espacios, con lo cual se va reactivando en forma acelerada la economía no solo regional, sino estatal y nacional, con ello se crea una gran confianza para los dos últimos meses del año y que dicho sea de paso, son los de mayor movilidad económica, es por ello que hay plena confianza de que el fin de año que está prácticamente a la vuelta, sea positivo, esperemos y diremos.