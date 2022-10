El Sol a plomo

CRISIS DE MANO DE OBRA

Empresarios laguneros están batallando para contratar a jóvenes y una vez que llegan a ser contratados no duran más de uno o dos meses, pues ven que los jóvenes de ahora no quieren comprometerse, así como tampoco quieren tener un empleo que realiza una actividad física, ya que buscan que sean más de oficina o detrás de una computadora, aun y cuando sólo tengan el bachillerato terminado, esta situación ha ocasionado que las empresas tengan una crisis por la falta de mano de obra comprometida, de ahí que se ha vuelto muy común en un gran número de factorías en la zona industrial de Gómez Palacio con anuncios de “se solicita personal”, de ahí que espacios laborales si los hay, lo que no hay es voluntad o compromiso por parte de los jóvenes.

EL PODER DETRÁS DE LA SILLA

En el municipio de Tlahualilo, la presidenta municipal es Judith Rodríguez sin embargo quién está detrás de la silla y quién manda es Juan Carlos Cázares Sandoval, secretario técnico, para recordar este funcionario en un principio fue candidato de Morena a la alcaldía, sin embargo, fue denunciado ante el INE por algunas irregularidades, de ahí que le quitaron la candidatura a sólo 3 días de que concluyera las campañas, esto el pasado 29 de mayo, por lo que le notificaron a Judith que sería la candidata de Morena el día 30, de ahí que sólo tuvo dos días de campaña, el 31 de mayo y el 1 de junio, fecha en que terminaron, sin embargo, aun así logró el triunfo, pero desde el pasado 1 de septiembre en que tomó posesión como alcaldesa y tras nombrar al ex candidato Juan Carlos como su secretario técnico la sospecha era que sería el que mandara detrás de la silla este municipio, lo cual se confirma, según han señalado pobladores de dicha localidad.

NO LA PASA NADA BIEN JUDITH RODRÍGUEZ

Otra de las quejas que se están agudizando en el municipio de Tlahualilo, apenas a dos meses de que inició la actual administración municipal, es que al menos 180 trabajadoras de limpieza y los escasos 11 policías son hostigados financieramente, es decir, algunos no les han pagado hasta dos quincenas, mientras que a otros u otras fueron despedidos y no les han querido cubrir sus liquidaciones, argumentando las autoridades que no les dejaron dinero y al puro estilo de los morenistas, echándole la culpa al pasado, a diferencia de los gobiernos del Estado y otro ejemplo más claro en Gómez Palacio donde el anterior gobierno de Morena dejó un desastre y que ha hecho la actual administración gomezpalatina y estatal que llegó siendo de la coalición PRI-PAN-PRD, ponerse a trabajar y sacar adelante al municipio y resolver los problemas que es lo que quiere la ciudadanía, sin echar culpas a los del pasado, pero en fin, los morenistas se caracterizan por sacar excusas para quitarse las responsabilidades, sin embargo, cada pueblo tiene el gobierno que eligió, esperemos que Judith agarre al “toro por los cuernos” y de respuestas, bueno si es que Juan Carlos Cázares no mete las manos, aunque lo vemos muy difícil, ya que dicen que es el que toma las decisiones.

SEMANA DE DOS DÍAS DE CLASES

Este lunes a nivel nacional no habrá clases en el nivel básico, debido a que la SEP dará a conocer vía internet a los maestros el modelo denominado “Nueva Escuela Mexicana”, el cual seguramente será implementado a partir del próximo ciclo escolar, de ahí que el lunes no habrá clases, pero el martes muy probablemente tampoco habrá, ya que los maestros para impulsar las tradiciones mexicanas, realizarán actividades por el día de muertos y el miércoles 2 de noviembre no habrá clases por esta tradición mexicana, es por ello que se espera que sólo el jueves 3 y viernes 4 habrá clases, bueno esperemos y no hagan puente.