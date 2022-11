El Sol a plomo

¡FIESTA EN GRANDE!

La conmemoración del 75 aniversario del Decano del Periodismo Estatal El Sol de Durango, fue a su misma altura, en grande, buena música, buenas bebidas, excelente ambiente, la presentación de la historia del Periódico que estuvo a cargo de Francisco Torres Cano director general de Ventas y de Estudios Tepeyac de Organización Editorial Mexicana (OEM), quien destacó la calidez de los duranguenses y expuso algunos rasgos de la historia de nuestro periódico, pues rememoró la madrugada de aquel 2 de Noviembre de 1947, cuando por primera vez se escuchó, “…los niños que sin descansar cantaron El Sol, El Sol de Durango”, estrofa de la canción “La Monja se Esconde” partitura original que hace 55 años la escribiera José Ángel Espinoza “Ferrusquilla” y pertenecía al Sol de Durango, fue donada al museo de la ciudad, como un patrimonio cultural e histórico de Durango, por tal motivo, no sólo es informar, sino contribuir en al enriquecimiento en este caso de la cultura, por lo que la fiesta fue en grande y bien merecida, ¡enhorabuena! A la familia solera.

CONTROVERSIA POR REFORMA ELECTORAL

La lucha por el poder político a nivel nacional se definirá con la propuesta de la nueva ley de Reforma Electoral, si se aprueba, un grupo político alzará la mano en señal de triunfo, pero en caso de que no se apruebe, otro grupo político se declarará el ganador, pero hay una gran controversia con esta Reforma, pues hay voces que dicen que sería la tumba para el INE, otros dicen que el INE no desaparecería, pero estaría a la orden de lo que diga el mandatario nacional, veremos qué pasa, pues apenas inician los trabajos en el Congreso de la Unión para lo que llaman modernizar o no el actual sistema electoral que nos ha regido por unas 3 décadas, la lucha por el poder político se avecina con un pronóstico reservado, esperemos y diremos.

DIPUTADOS DE MORENA SIN RESULTADOS

Los tres diputados locales de la fracción de Morena en los distritos X, XI y XII con cabecera en Gómez Palacio, Ofelia Rentería, Alejandra del Valle y Eduardo García respectivamente realizaron su informe legislativo en la laguna, pero para tratar de poder dar más informe, lo hicieron en conjunto, los tres al mismo tiempo, donde sólo reunieron a poco más de 100 gentes, pero lo importante fue lo que informaron que según los mismos que asistieron que no hubo resultados importantes, principalmente para el municipio que presentan, incluso algunos simpatizantes de Morena se siguen preguntando, ¿Dónde quedan sus casas de gestoría?.

QUE SIEMPRE SÍ

La que a fin de cuentas dio su brazo a “torcer” y dio el tan anhelado sí, fue la ahora ex priista y ex síndico municipal, Jaqueline del Río López quien ahora es la nueva Presidenta del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México, luego de que en días pasados le fue tomada la protesta para dirigir este organismo político que en lerdo no tiene aceptación, aunque Jaqui tuvo una gran aceptación en las filas del PRI, pero ahora ya salió y está en el PVEM, la pregunta es, ¿De toda esa gente que estuvo con ella en el PRI, cuántos la siguen?, pues está más que visto que cuando un priista se va a otro organismo político se va sólo, para muestra un botón y no está muy lejos, sólo volteen a ver a Shamir Fernández quien salió del PRI y se fue a Morena, sólo y su alma.