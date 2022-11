El Sol a plomo

MEDIRAN FUERZAS

El próximo domingo a nivel nacional se llevará a cabo una marcha por la defensa del Instituto Nacional Electoral, pues para muchos políticos y hasta empresarios, la propuesta de Reforma Electoral que mandó el Mandatario Nacional Andrés Manuel López Obrador, si no es desaparecer al INE, si es disminuirlo y que el Presidente asuma el control, de ahí que hay muchas voces que no aceptan esta reforma, por lo que están organizando una marcha en la que incluso ya el PRI anunció su adhesión, argumentando que México necesita unidad en la que ya hasta le pusieron nombre, señalando que es una batalla y contra quién?, pues contra el ejecutivo nacional, por lo que, la convocatoria para esa manifestación sigue abierta y según ellos, al INE no se le toca, pero lo cierto es que con ello se estarán midiendo fuerzas.

LOS PROFES TENDRÁN SU DINERITO

“Al toro hay que agarrarlo por los cuernos”, dice el dicho y es precisamente lo que está haciendo el gobernador, Esteban Villegas Villarreal quien tiene que andar surfeando las olas turbulentas que le dejó el pasado gobierno estatal y en esta ocasión tocó ir resolviendo los problemas de pagos en diversas categorías de los maestros, de ahí que al llegar a un buen acuerdo entre la Secretaría de Educación de Durango y los maestros de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se dejaron en claro los puntos de acuerdo, pero el más importante y el que más les interesa a los docentes es que el próximo 15 de noviembre salga ya el incremento salarial de su quincena, por lo que la “papa caliente” que le dejaron al gober, poco a poco la va enfriando, pese al escenario adverso al que se ha tenido que ir enfrentando desde que tomó el cargo constitucional.

RECUPERARÁN CLASES??

La pregunta es que, una vez que les cumplan con sus pagos a los maestros de la sección 44, trabajarán horas extras y en días inhábiles para recuperar clases?, usted que cree amable lector?, con esto de los paros de labores que han hecho y que dicho sea de paso, están en su derecho, pero también hay que hacerles el señalamiento de que tienen responsabilidades, una de ellas es cumplir con 190 días de clases según lo marca el calendario escolar, donde hay días festivos, puentes, reunión del sector técnico, cumpleaños de la directora o el docente, entre otros, que algunos son parte del calendario y otros no, sin embargo, las clases perdidas sí se recuperan, al vapor, pero se recuperan, que sin duda los más afectados son los estudiantes de todos los niveles, principalmente el básico, de ahí que la educación en México sigue quedando con rezagos considerables.

YA SE ESTÁ OLVIDANDO!!

La pandemia de la Covid-19 para muchos ya es cosa del pasado, aunque en la comarca lagunera sigue siendo un tema controversial, pues en la parte de Coahuila ya no se les exige utilizarlo, mientras que en la laguna de Durango, sigue siendo en muchos de los comercios obligatorio portarlo, pero aunque los contagios siguen siendo mínimos cada día, lo cierto es que la pandemia sigue vigente, como si estuviera en estado latente, pero no hay que descuidarla, ya que se aproxima el tiempo de frío o más bien ya está en la región y con ello vienen enfermedades de las vías respiratorias y hay que recordar que el Covid-19 ataca las vías respiratorias, es por ello que la ciudadanía no debe tener confianza total de que la contingencia sanitaria ya es cosa del pasado, toda vez que ya hay quienes vaticinan que se viene una nueva oleada de contagios para las próximas semanas o fiestas decembrinas, esperemos que no sea así, pero por si o por no, hay que seguir cuidándonos.