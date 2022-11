El Sol a plomo

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

La propuesta de la Reforma Electoral ha ocasionado que mucha gente alce la voz en contra de ella, de ahí la marcha que se dio la mañana del domingo 13 de noviembre para manifestar que están en contra, pero por otro lado, el diputado federal Omar Castañeda representante popular en el distrito 02 Durango, la defiende, de ahí que se avecinan días difíciles para el diputado morenista, quien está entre la espada y la pared, por un lado, al ser defensor de los derechos de sus representados quienes no están a favor de esta nueva Reforma, tiene que atenderlos y hacer llegar la voz de ellos al Congreso de la Unión, pero por otro lado, está su jefe político, el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien fue el que envió dicha propuesta para su análisis, ¿a quién le hará caso?, a los que lo llevaron a una curul o a AMLO?.

PARTEAGUAS

La marcha y manifestación de este domingo 13 de noviembre en contra de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente tendrá una reacción en el país, pues será un parteaguas para los próximos compromisos electorales y sobre todo para el futuro de México, AMLO dice que sigue teniendo una gran aceptación de la ciudadanía, pues además están los 30 millones de mexicanos que le dieron su voto de confianza en el 2018 y lo llevaron a la presidencia nacional, pero a 4 años de distancia, hay mucho camino recorrido y todo cambia, aunque se tiene alrededor de un mes para que los legisladores federales analicen y discutan la tan controversial propuesta de reforma que según lo que se decida y que será en la Cámara de Diputados en la primera quincena de diciembre, marcará un nuevo rumbo político y social en el país.

Y LOS DIPUTADOS LOCALES?

A quienes non se les ha visto, bueno desde la semana pasada en que dieron su informe de actividades legislativas que dicho sea de paso y según los críticos, no dieron nada de información, sólo se halagaron entre ellos y obviamente a sus jefes políticos, son a los diputados locales de Morena; Ofelia Rentería, Alejandra del Valle y Eduardo García, quienes dicen que no dieron a conocer sobre las propuestas e iniciativas en el Congreso Local en favor de los gomezpalatinos y duranguenses y ahora con lo de la propuesta de la Reforma Electoral que impulsa la 4 T, donde millones de mexicanos han mostrado que están en contra, la pregunta es, ¿Los legisladores de Morena les darán la cara a sus representados quienes seguramente les exigirán que se postulen en contra?, veremos y diremos.

REVÉS POLÍTICO PARA EL PRI

En las pasadas elecciones para renovar las 5 villas en el municipio de Lerdo, el PRI recibió un fuerte revés al perder dos de las 5, pues hay que recordar que hace 3 años había ganado las 5 que son; villa Juárez, León Guzmán, La Loma, Juan E. García y Nazareno, en esta ocasión sólo conservaron 3, pero por ahí dicen que a veces hay que perder para poder ganar, pues resulta que en las dos villas perdidas, los candidatos de la planilla verde que era apoyada por el PRI, andaban muy “alzados” y que incluso ya estaban mandando como si fueran los presidentes de Villa, teniendo una actitud por demás soberbia, de ahí que al perder, se les bajaron los “humos”, bueno según comentan en la “grilla” lerdense.