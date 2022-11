El Sol a Plomo

LOS PONE A TEMBLAR

Luego de que el pasado domingo se realizó la manifestación y marcha para apoyar al INE y que no se avale por los diputados federales la propuesta de Reforma Electoral en la que la cifra de participantes no está definida, pero para los organizadores, tan sólo en la ciudad de México fueron alrededor de medio millón, pero para las autoridades de la capital del país, primero minimizaron al decir unos 12 mil, luego el presidente Andrés Manuel López Obrador dio una cifra entre 60 a 65 mil personas, lo cual lo respaldó la jefa de gobierno y su “corcholata” preferida, Claudia Sheinbaum salió a respaldarlo, pero lo cierto es que esta megamanifestación en la capital del país, así como en muchas ciudades de la república, de alguna manera puso a temblar a los morenistas.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

A pesar de que el presidente AMLO ha tratado de minimizar y descalificar la movilización del pasado domingo, aun y cuando intenta disimular que esa marcha no tiene fuerza, por otro lado su cambio de estrategia para que su propuesta de Reforma Electoral la cual para que pase debe lograr la tercera parte de los votos de los legisladores, pero ya está proponiendo al menos que pase en leyes secundarias, que seguramente intentará que sean las más importantes y de la cual no se necesita la mayoría calificada, sino la mayoría relativa, pero el decidir cambiar la estrategia para lograr el objetivo y trastocar al INE, lo único que demuestra que la marcha si le movió el “tapete”.

MEDIR FUERZAS

En un gran estratega se ha convertido el presidente AMLO, quien por más de 18 años, -antes de su período como presidente de México-, ha realizado marchas, manifestaciones y hay que decirlo, es bueno para este tipo de “grillas” políticas, es por ello que al ver la manifestación pacífica del pasado domingo en contra de su propuesta de Reforma Electoral y téngalo por seguro amable lector, los miles de mexicanos que salieron a las calles, de alguna forma lo inquietaron, de ahí que intentó minimizar dicha movilización, pero ahora para tratar de “opacarla”, está estructurando una manifestación morenista en la que dice va a llenar el zócalo capitalino y aunque no se duda que lo logre, esto sólo es para medir fuerzas, pero, dónde deja su principal actividad que es gobernar al país?, ya que los 30 millones de mexicanos que votaron por él, fue para que gobernara a México y no que esté metido en la “grilla” política.

FALTA DE COORDINACIÓN O DIVISIÓN

En días pasados acudió un grupo de cenecistas de municipios de la Laguna de Coahuila a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal ubicado en el municipio de Lerdo, el objetivo fue manifestar su inconformidad por lo que se pretende destinar del presupuesto de Egresos de la Federación para el campo mexicano y sobre todo para Estados donde no son gobernador por morenistas, pero lo que se vio fue que no hubo coordinación entre los cenecistas de Coahuila, con los de la Laguna de Durango y menos con los de la capital duranguense, quienes no se presentaron dejándolos plantados, pero lo más extraño es que ni de Gómez Palacio ni de Lerdo acudieron, lo que demuestra que, o hay división o no hay coordinación entre los campesinos de la laguna y los Estados de Durango y Coahuila.