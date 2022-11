El Sol a Plomo

HACE HISTORIA LA CNC

El sector campesino gomezpalatino hace historia al dar la apertura a la primera mujer que dirija la Confederación Nacional Campesina de Gómez Palacio, pues en días pasados Consuelo Castro Valenzuela asumió el cargo y será quien le dé un nuevo giro y dinámica al sector, que dicho sea de paso, sigue siendo uno de los más “golpeados” por el gobierno federal quien le ha quitado programas, de ahí que la líder cenecista tiene una gran encomienda para sacar adelante los trabajos, pero hay que resaltar que las mujeres siguen avanzando y ocupando puestos importantes y eso se debe a que son muy dedicadas, eficientes y saben cómo resolver las situaciones que se les presenta, ¡éxito! Para la nueva dirigencia del sector campirano, pues no la tiene nada fácil.

EXPECTATIVA DE QUIÉN DIRIGIRÁ EL PRI

El PRI cuenta con tres sectores principales, la CTM, CNC y CNOP, pero el sector obrero en Gómez Palacio está prácticamente ausente, sin embargo es dirigido por una dama, Rosario Sáenz, quien fue diputada federal en el 2004 gracias a Don Carlos Herrera Araluce quién fue el candidato en ese entonces y “Chayito” la suplente, pues Don Carlos gana la elección y una vez que tomó protesta en la Cámara de Diputados, inmediatamente solicitó licencia para separarse del cargo y quedó la hoy líder cetemista los 3 años, actualmente asume la dirigencia cetemista, pero lamentablemente con una opaca actuación, en la CNOP lo dirige una persona del sexo masculino y ahora la CNC lo asume Consuelo Castro, por lo que se pudiera pensar que el PRI lo buscaría dirigir una mujer, pero todo indica que por el momento no, pues los rumores son que será un hombre, aunque hay varios prospectos muy importantes, todo indica que será uno al que se proyecte como el próximo candidato del partido a la alcaldía en el año 2025, esperemos y diremos.

GRAN DESPLIEGUE POLICIACO

Aún y cuando se inició un operativo del pasado Buen Fin, ahora comienza oficialmente el decembrino, de ahí que habrá mayor presencia de los cuerpos policiacos en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo y no es para menos, pues esta es la época en que hay una gran derrama económica y los delincuentes están al “acecho” para intentar cometer de las suyas y lograr dinero fácil, pero para contrarrestar e inhibir los delitos, comenzaron los recorridos que realizan en ambas ciudades laguneras las fuerzas policiacas de los tres niveles de Gobierno que en coordinación con el Mando Especial y la Guardia Nacional realizarán una mayor presencia a fin de lograr tener una disminución en los delitos, lo cual es una muy buena noticia ante las fiestas de fin de año que es cuando hay una importante derrama económica, de ahí la importancia de reconocer que entre más presencia policiaca se tenga, se podrá aspirar a una mayor seguridad.

SE ACABÓ LA ILUSIÓN

En la región lagunera, los restaurantes y otros sitios donde hay pantallas en las que se pudo observar el partido de futbol de la selección mexicana contra la de Arabia Saudita, no hubo mucha afluencia, pues tal vez se debió que las opciones de pasar a la siguiente ronda eran mínimas, y aunque se logró el triunfo no se cumplió con el objetivo de pasar a la siguiente ronda y con ello se terminó la ilusión o más bien diría con la incertidumbre de saber qué pasaría con el representativo mexicano, ya que los malos resultados que obtuvo contra Argentina y el desilusionante empate contra Polonia, ya que se esperaba el triunfo, lo cual obligaba a ganar al menos por 4 goles contra Arabia Saudita, pero la triste realidad llegó, pero esto es el resultado de que el futbol nacional se maneja más por intereses económicos y no deportivos, de seguir así, los resultados adversos seguirán, a pesar de la gran afición que se ilusiona cada 4 años.