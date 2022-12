El Sol a Plomo

¡¡¡HAY COPLADE!!!

Luego de que estuvo varios años sin funcionar el Comité de Planeación para el desarrollo del Estado, ahora con el nuevo gobierno del Estado que preside Esteban Villegas Villarreal lo reactiva y esto es una gran noticia, debido a que se trabajará a la par Estado y municipios y esto representa ir avanzando juntos en obras y beneficios para todos los duranguenses de los 39 municipios, obviamente habrá algunos que se vean los avances, pero otros no tanto y eso no es porque no se les de la atención, sino porque hay localidades que enfrentan rezagos importantes, pero ahora con la reactivación del Coplade, seguramente se lograrán mejoras para todos y eso es una buena noticia.





ALCALDES DE MORENA DESAIRAN

Los alcaldes de extracción morenista de los municipios de Tlahualilo y Mapimí, Judith Rodríguez Olivares y Fernando Reverté Granados respectivamente, no asistieron al Foro Regional de Consulta Ciudadana que lo organizó el Gobierno del Estado de Durango, siendo sede el municipio de Gómez Palacio, aunque alguien debería informarles que este foro es para unir esfuerzos y trabajar en conjunto para lograr un desarrollo más armónico y plural, además de que una vez que llegan a un cargo de representación, deben gobernar para todos sin distingos de colores, religión ni partidos, aunque se desconocen los motivos de su ausencia, pero es algo raro que solamente estos dos alcaldes de extracción de Morena hayan faltado a este importante foro donde obtendrán beneficios para sus municipios, ¡ha raza!.





DE TAPATÍO A DURANGUENSE

“Hay Jalisco no te rajes!”, según dicen los maldosos que así llega el aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Mario Salazar Madera, ya que es oriundo de Guadalajara Jalisco, pero quiere dirigir a los panistas del Estado de Durango, de ahí que tanto panistas de la capital como de la Laguna, no lo ven bien, ya que lo consideran como un “extranjero” en estas tierras alacraneras, pues quien lo trajo de la entidad jalicience fue Verónica Pérez para hacerlo secretario general, durando 2 años, luego se quedó en la capital y de ahí ya se cree duranguense, es por ello que militantes realmente del Estado de Durango no lo ven bien, pues no quieren que un tapatío los vaya a dirigir, pero bueno, el próximo 18 de diciembre se conocerán los resultados de la elección interna.





¡¡LO MISMO, PERO MÁS BARATO!!

Quien ya asume una postura similar, pero más barata del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es el dirigente municipal de Morena en Gómez Palacio, Federico Aguilera, quien al estar frente a militantes o simpatizantes y darles a conocer o informa algo de interés de su partido, gesticula, mueve las manos, hace pausas en sus frases mientras “manotea”, para explicar algo, tal y como lo hace el mismo “peje”, aunque el líder morenista lagunero nomas le hace falta tener el acento tabasqueño, pues asume todas las posturas que realiza el mandatario nacional, ahora resulta que no sólo admira a su líder sino que quiere parecerse en la forma de expresarse y lo único que logra es causar los comentarios de los mismos morenistas quienes lo critican por tal situación, ni hablar, así está el fanatismo “lopezobradorista”.