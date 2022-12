El Sol a Plomo

NUEVO DIRIGENTE DE LA SECCIÓN 35

Arturo Díaz González fue elegido este fin de semana como el nuevo dirigente de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la única en el país que abarca dos regiones de igual número de entidades, es decir, la comarca lagunera de Durango y Coahuila, incluso la tarde del sábado le fue entregada la constancia que lo acredita como el nuevo dirigente para el período 13 de diciembre del 2022 al 12 de diciembre del 2026, el nuevo dirigente representó a la planilla Verde, además hubo otras 5 planillas representadas por colores las cuales participaron en la jornada electiva.

POR PRIMERA VEZ SE REALIZAN VOTACIONES

Por primera vez para elegir al dirigente de la Sección 35 del SNTE, se realizaron votaciones en una jornada que se realizó el pasado viernes por la mañana concluyendo en la tarde para iniciar el conteo de votos, para ello se tuvo un padrón de 22 mil 389 trabajadores de la educación de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, donde acudieron a las distintas casillas instaladas en escuelas tanto de Gómez Palacio como de Torreón a votar 17 mil 785, siendo un 79.4 % a elegir a los nuevos representantes sindicales a través del voto libre y secreto, debido a que anteriormente se hacía mediante delegados, el ganador Arturo Díaz obtuvo 5 mil 420, en segundo lugar la planilla blanca con 4 mil 762.

ARTURO DÍAZ TENDENCIA MORENISTA

Una vez que se dieron a conocer los resultados de la jornada electiva para la sección 35 del SNTE en la región lagunera, inmediatamente lo aprovechó Ricardo Mejía Berdeja para felicitar al nuevo líder sindical magisterial Arturo Díaz a quien incluso le alzó la mano en señal de triunfo, lo que demuestra la línea que seguirá y que se totalmente morenista, pues de todos es conocido que los sindicatos magisteriales no sólo en la Laguna, sino en la mayor parte del país, simpatizan con el partido Morena y en este caso no fue la excepción, aunque tampoco en la sección 38 que abarca una parte de Torreón, donde logró el triunfo Icela Licerio quien se unió al festejo, por lo que esto puede ser un mensaje para el próximo año 2023 en el Estado de Coahuila donde se elegirá al nuevo gobierno del Estado, ya que representa el primer “revés” para la fracción priista o más bien para la coalición PRI-PAN-PRD, esperemos y diremos.

AHORA SE ENTIENDE

Se dice por los corrillos políticos que la reciente visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes a la región lagunera no sólo fue para “supervisar” los avances del proyecto de Agua Saludable para la Laguna, sino para dar el “espaldarazo” a la jornada electoral interna de las secciones 35 que abarca la Laguna en general y la 38 que abarca parte de la Laguna de Coahuila, pues los ganadores de ambas dirigencias sindicales tienen su corazón morenista, pero dicha jornada electoral es ir preparando la jornada electoral mayor y más importante en la historia de Coahuila que será en el 2023 para elegir al próximo Gobernador, pero la vista del “peje” a la laguna téngalo por seguro que no fue casualidad, se entiende que su presencia aunque no fue pública, vino a reforzar las corrientes morenistas y lo logró, una batalla más a su favor, pero la que más le interesa es la del próximo año, quién será su “gallo”, acaso Ricardo Mejía?, no viviremos mucho para saberlo.