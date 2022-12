El Sol a Plomo

DENUNCIAS ARROJAN RESULTADOS

Luego de que inició actividades la actual administración municipal 2022-2025, quien recibió un municipio en malas condiciones financieras y sobre todo con evidente abandono, al realizar las revisiones en este caso del Sideapa, al detectar presuntas irregularidades, se interpusieron las denuncias correspondientes, de ahí que ya se dio la primera detención, con lo cual queda constancia de que se equivocaron todos aquellos que pensaron que nadie movería un dedo para sancionar tantas malas prácticas y delitos de la administración que inició la morenista Marina Vitela, pues las exhaustivas auditorías internas y externas, puestas en práctica y solicitadas por la actual Administración Municipal, empiezan a arrojar resultados concretos y derivar en acciones legales contra pseudoservidores públicos que traicionaron la confianza de los gomezpalatinos y quebrantaron la economía del gobierno municipal y sus organismos, sin embargo, las investigaciones continúan y en cualquier momento se ejecutarán más detenciones.





DIRIGIRÁ AL PRI GÓMEZ PALACIO

Aunque será este viernes por la tarde en que se den los registros de los interesados en buscar la dirigencia del Comité Municipal del PRI gomezpalatino, se ha comentado con insistencia que se tendrá un solo registro, pues se busca dar una muestra de la unidad que prevalece en las filas del tricolor, por lo que, corrió el rumor de que apunta de que el ex boxeador y hoy regidor del ayuntamiento, Cristian Mijares será quien dirija los destinos del partido, incluso ya se le ha visto realizar recorridos por las instalaciones ubicadas en la avenida Abasolo esquina con bulevar Miguel Alemán, conociendo el inmueble donde estará trabajando en favor de la militancia priista, de ser así, el sábado se estará oficializando la nueva mesa directiva del PRI en Gómez Palacio.





BUSCAN LA DIRIGENCIA DEL PRI LERDO

Aunque aún no se ha lanzado la convocatoria ni se ha colocado en estrados del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Lerdo, ya varios “calefactos”, específicamente 5, realizaron un viaje a la ciudad de Durango, a fin de presentar el examen de conocimientos básicos de PRI, los interesados son; los eternos Pepe Padilla y Raúl Vargas, buenos cuadros, pero no son del todo del equipo del líder político en ciudad Jardín y que despacha en el edificio público municipal, hay otros dos, el regidor José Dimas López jr., quien trae muchas ganas, pero le hace falta fuerza en el “padrino”, el otro es Tadeo Toledo, quien se ha alineado a su jefe político, ha demostrado lealtad, disciplina, pero aun así no le alcanza, y como dicen que no hay quinto malo, el último se trata de Carlos Cruz, quien fue dirigente de la CNOP y está en el ánimo y es fiel del equipo del que mueve la política priista en ciudad Jardín, de ahí que seguramente el actual director de Obras Públicas es el que ya casi será el nuevo dirigente local priista, lo cual será también su regalo navideño adelantado.





LOS PROFES SON COMO SANTO TOMÁS

Aún y cuando las autoridades estatales sostuvieron acercamientos y diálogos con los maestros de la sección 35 y 44, en el que se les informó que a partir de la madrugada del 14 de diciembre se empezaría a dispersar el recurso económico como lo habían convenido, no creyeron y realizaron un plantón en el puente plateado, pues aplicaron la frase bíblica “Nosotros como santo Tomás, hasta no ver no creer”, aunque su manifestación no duró más de 20 minutos, los maestros se retiraron y el recurso comenzó a caerles en sus cuentas incluso la misma tarde, pero a otros ya en la madrugada del miércoles, por lo que afortunadamente ya cuentan con sus pagos, aunque solamente faltan algunos maestros del ámbito estatal, con quienes se acordó será a más tardar el día 20, la pregunta es, ¿Esperarán hasta ese día?, pues está más que visto que son de “armas tomar”.