El Sol a Plomo

POR CUESTIÓN DE SALUD, YURI CANCELA CONCIERTO

A través de un comunicado, la jarocha Yuri pidió disculpas por la cancelación del concierto que ofrecería en Gómez Palacio como parte del Festival “Como La Laguna Ninguna”, el cual sería la noche del miércoles 21 de diciembre en la ciudad de Gómez Palacio, cabe mencionar la estrella de este espectáculo confirmó estar contagiada de Covid-19, y debido a la intensidad de los síntomas, su equipo médico le han recomendado reposo total, sin posibilidad de viajar, ni cantar, pero a la vez se conoció que una vez recuperada, Yuri ofrecerá este concierto el próximo 14 de febrero de 2022, cuyos detalles serán informados próximamente, pero por el momento los laguneros nos quedaremos con ganas de ver a la güerita.

OBRAS SEMIDETENIDAS

Luego de que las obras del paso inferior vehicular por la 5 de Mayo en la ciudad de Gómez Palacio permanecen semidetenidas, pues sólo se observa un par de trabajadores realizando alguna actividad, pero lamentablemente sigue el retaso los trabajos que se llevan a cabo en el cruce de la 5 de mayo y Enrique Unzueta, por donde pasan las vías del ferrocarril que corre paralelo a la calle Enrique Unzueta, se esperaba que Ferromex comenzara a aplicar los recursos a los que se comprometieron y todo indica que en estos días llegarán los 16 millones de pesos para reiniciar con las obras, de ser así será una buena noticia, ya que dicha vialidad requiere ser activada, sobre todo por los habitantes del sector y los comerciantes quienes son los más afectados.

SE ACABA LA ESPECULACIÓN

Ante la especulación e incertidumbre que privaba a los automovilistas de la Laguna, respecto al costo de las placas y el refrendo para el 2023 en el que se rumoraba una cifra alta, pues una vez que los diputados locales aprobaron el presupuesto estatal para el próximo año, se acabó dicha especulación, pues el precio para las placas, los impuestos y derechos vehiculares en Durango será de 3 mil 200 pesos por seis años, obvio, para los que van al corriente, pero además se estarán aplicando los descuentos para enero que será del 20 %, febrero 15 y marzo 10, lo cual es buena noticia, ya que a pesar de la situación financiera que atraviesa el Gobierno del Estado, no se tuvo un aumento fuerte en este rubro que incluso será más barato que en Coahuila, cuyo costo son de mil 800 pesos, pero por tres años.

OMAR NO DEJÓ “MORIR” A RENÉ GALINDO

En días pasados el diputado federal morenista en el distrito 02 Durango, Omar Castañeda González solicitó licencia para separarse de su cargo en la Cámara de Diputados, ya casi para iniciar el periodo vacacional, pero esto qué de relevante tiene?, pues simple y sencillamente que su suplente es René Galindo Bustamante quien fue director del Sideapa en la administración pasada, y debido a que se lleva una investigación por irregularidades cometidas en el que incluso ya hay un detenido de nombre Jesús “N”, y se esperan más aprehensiones, de ahí que, con el movimiento que hizo Omar y dejar que René asuma la diputación federal, se le dará fuero constitucional que lo protege, es decir, “no lo dejó morir” como coloquialmente se dice, pero sólo en caso de que se le vinculara con el detenido y cuyas investigaciones la realiza la Fiscalía Anticorrupción de Durango por la entrega de un contrato de concesión a 30 años de aguas residuales tratadas a favor Norberto Galindo, padrino y financiador de la ex alcaldesa Marina Vitela, morenistas que tienen como bandera política “No robar, No mentir, No traicionar al pueblo”.