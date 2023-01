El Sol a Plomo

¿¡COINCIDENCIA!?

Dicen que en política nada es coincidencia, lo comento por lo del “Mega Plantón” con tan sólo tres taxistas cetemistas que se pusieron afuera de la Casa de Gobierno en Gómez Palacio, el cual el único fin es el deseo de que les den placas de transporte público, para repartirlas entre sus dirigentes, porque de todos es sabido que a los verdaderos trabajadores del volante jamás llegan, aunque, hay que decir que no sería una mala idea revisar cuántos juegos de placas tienen los dirigentes cetemistas de Gómez Palacio al mando de Rosario Sáenz y sus familias para conocer la realidad, pero este plantón que a leguas se nota no fue casual ni mucho menos coincidencia y seguramente avalado por el Diputado Ricardo Pacheco Rodríguez, dirigente estatal de CTM, quien por cierto estuvo de visita para la salutación de inicio de año en el municipio de Lerdo, también puede ser un intento por demostrar su “músculo” ante el Gobierno, en vísperas de la renovación que se debe darse en la central obrera de Gómez Palacio en los próximos días, que por cierto, para la renovación no se conoce la publicación de la convocatoria, a pesar de que ya se debe dar en este mes.

RENOVARSE O MORIR

Inicia el año 2023 y el principal objetivo de todos es renovarse, de ahí que, la CTM de Gómez Palacio que dirige Rosario Sáenz pensará en renovarse?, hay que decir que ya se debe dar una renovación y para ello el dirigente estatal Ricardo Pacheco debe o ya debió emitir la convocatoria para tal fin, pero hasta el momento se desconoce su publicación en los estrados del sector obrero o al menos que se la saquen de la manga y como por arte de magia digan que ya se publicó y se aparezca un nuevo dirigente o siga tal y como está, que de ser así, seguirá en la opacidad y cada vez más en picada, pues la otrora central obrera que movía miles de trabajadores lamentablemente en Gómez Palacio no queda más que las oficinas, de ahí que si no se renueva, estará destinado a morir, esperemos y diremos.

CUMPLIR PROTOCOLOS

Este jueves por la mañana se publicará la convocatoria para la renovación del Comité Municipal del PRI en el municipio de Lerdo que actualmente dirige Juan José Carrillo Aldaba, actual regidor del ayuntamiento, aunque hay varios “tiradores” para la silla priista, esta será ocupada por el ex dirigente de la CNOP Carlos Cruz y actual director de Obras Públicas de Lerdo, pues el joven goza de la confianza del alcalde Homero Martínez Cabrera, pues incluso es su suplente en la Presidencia Municipal, así es que, no le busque más, la convocatoria sólo será para cumplir protocolos del partido, pero la disputa está en la secretaría general, de ahí que todos los registrados que en total suman varias aspirantes mujeres que de ahí saldrá la compañera de fórmula de Carlos Cruz, ya que se exige en los estatutos la equidad, por tal motivo el dirigente estatal del PRI Arturo Yáñez Cuellar visitará el municipio de Lerdo para colocar en estrados la convocatoria que será más de inter´pes para buscar secretaría del PRI municipal.

MUJERES MUY PREPARADAS

Algunas de las mujeres lerdenses que buscarán la secretaría general del PRI municipal son: Ana María Durón; la regidora María Luisa González López; Diana Ponce Cobos; Alejandra Escobedo: Margarita Herrera; así como la regidora Dolores Luévanos Maza y aún hay pueden surgir más, sin embargo, de no darse una sorpresa, todo indicará que la compañera de fórmula de Carlos Cruz será Alejandra Escobedo, quien es hija del ex alcalde interino Alejandro Escobedo, pero además cuenta con un gran “ángel”, la diputada Susy Torrecillas.