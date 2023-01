El Sol a Plomo

LABOR ALTRUISTA

Como ya se está haciendo una tradición la labor altruista del grupo Vosh, que son un grupo de especialistas del vecino país del norte en problemas de la vista, visitarán Gómez Palacio este martes, ello se debe a la excelente comunicación que tienen con el club de Leones de esta misma ciudad lagunera, no es la primera vez que acuden a esta ciudad, sino que ya tienen años y el principal objetivo es dar consultas gratis a personas que enfrenten problemas de las vista y en caso de requerir lentes, también se les obsequia, pero si necesitan una atención mayor como una cirugía, se les programa y a través de un estudio socioeconómico, se les aplica un cobro que es relativamente económico, de ahí que en una o dos semanas más estarán en el club de Leones para dar la atención a todos los laguneros en general.

MÁS SEGURIDAD EN LA LAGUNA

La noche del sábado dio arranque el Operativo Interinstitucional de Seguridad en los municipios de la Región Laguna de Durango, con el único propósito de brindar vigilancia permanente para prevenir todo tipo de delitos, de ahí que participan las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, mismas que salieron de las instalaciones de la Vicefiscalía zona 1 Laguna para realizar los recorridos de prevención en Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, la vigilancia inició la noche del sábado y concluyeron la madrugada del domingo 22 de enero, de ahí que los resultados se darán a conocer este lunes, pero lo importante es que cada vez hay mayor presencia de las corporaciones policiacas, ejército y Guardia Nacional para que la Laguna siga teniendo mayor seguridad y tranquilidad.

PIDEN EXTENDER DESCUENTOS HASTA FEBRERO

Contribuyentes del refrendo y replaqueo en la Laguna, no sólo piden sino que exigen que el programa de descuento del 15 % en refrendo y placas nuevas, se extienda hasta el mes de febrero, molestos por los constantes retrasos por las constantes “caídas” del sistema y lo que más causó el enojo fue que el sábado de plano ya no hubiera servicio, suspendiéndose el domingo y esperando a que se reanude este lunes 23, a pesar de que el Recaudador de Rentas platica con los contribuyentes, el enojo es evidente, que incluso hasta los mismos trabajadores la llevan, por lo que, sería bueno tratar de retribuir un poco la gran demanda de la gente que tiene interés en pagar sus impuestos en este caso vehicular que por herencia de la pasada administración estatal se ha tenido estos problemas, aunque a la gente eso no le interesa, sino que sólo quieren soluciones, esperemos y veremos y a ver si no optan por irse al vecino estado de Coahuila y sería lamentable que se fuera ese recurso que tanto requiere el Estado de Durango.

DIPUTADOS DE MORENA BRILLAN…

Los tres diputados locales de la fracción de morena, Alejandra del Valle, Ofelia Rentería y Eduardo García, del X, XI y XII con sede en Gómez Palacio, brillan, pero por su ausencia, pues se desconoce qué acciones realizan, aunque seguramente en el Congreso estatal asisten y tal vez participan, pero en su municipio o al menos en sus respectivos distritos, las actividades son nulas, no acuden, tal vez ya han de estar más ocupados en apoyar a sus compañeros en el vecino estado de Coahuila, mientras que los legisladores locales de otras fracciones partidistas como es el PRI, en bloque realizan giras de trabajo en favor de los duranguenses, con acercamientos para atender las demandas y poder legislar en favor de ellas, de ahí que las demás fracciones partidistas al menos deben hacer lo mismo, ¡usted juzgue amable lector!