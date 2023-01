El Sol a Plomo

¡6 AÑOS, A LO MEJOR!

Para todos los asistentes del área rural, funcionario y regidores que estuvieron en un evento de toma de protesta de autoridades auxiliares en Gómez Palacio, causó alegría y optimismo el comentario que realizó la alcaldesa Leticia Herrera Ale quien luego de tomarles protesta como jefes de cuartel y de la Villa de Gregorio García, al exhortarlos a trabajar intensamente en favor de la ciudadanía y dar resultados, pero además dijo, “…y no se preocupen he!!, el tiempo pasa y existe poco tiempo” –refiriéndose a los 3 años de la administración municipal-, pero agregó, “pues no es poco tiempo, son 6 años a lo mejor y con eso si tenemos”, con este comentario dejó entrever una posible reelección dentro de 3 años, mismos que se convertirán en 6 años.





OPACIDAD DE REGIDOR DE MORENA

El regidor de la fracción de Morena en Gómez Palacio, Maximiliano Olvera Coureño se ha caracterizado como un representante popular opaco, pasivo y sin resultados y no en este trienio, pues hay que recordar que es un regidor electo, es decir ya es su segundo período, pero sigue con la misma dinámica de la administración pasada, es decir, se la lleva como por ahí se dice “nadando de a muertito”, pues en las sesiones de cabildo es más opaco que un vidrio ahumado, ya que sólo se presenta para levantar la mano en los momentos de votar, no hace uso de la voz para opinar, ni mucho menos para proponer, pero lo más lamentable es que han llegado personas de escasos recursos a solicitarle apoyo, el cual simplemente las da la vuelta, pero desde que fue líder del Barzón en la Laguna y luego regidor desde hace más de 3 años, simplemente ha sido muy opaco su actuar.





PRI DE LERDO

Sólo es cuestión de formalizar lo que se ha venido señalando en esta columna respecto a la nueva mesa directiva del Comité Municipal del PRI en el municipio de Lerdo, en el sentido de que el dirigente será Carlos Cruz, persona que es incondicional del alcalde Homero Martínez Cabrera y sólo faltaba completar la fórmula, pues aunque se luchó para que fuera alguien del equipo de la diputada local Susy Torrecillas, finalmente se arregló que será gente del dirigente de la CNC Raúl Vargas Martínez, por lo que será en estos días en que tomen protesta Carlos Cruz y Selene Galván, quienes deberán trabajar para fortalecer al partido, aunque hay que mencionar que más que una formula o un equipo, seguramente Selene será una “cuña” en el partido al ser de un grupo contrario al que manda en el municipio.





¿Y LA CNC DE LERDO?

Por cierto, lo que en antaño era un sector muy importante para el PRI, ahora la CNC en el municipio de Lerdo se ha convertido en sólo un sector solamente para buscar posiciones en el partido, lo cual ha sabido aprovechar su dirigente Raúl Vargas Martínez, quien por cierto tiene un gran “colmillo político” para lograr posiciones, ya que hay que reconocer que tiene una vasta trayectoria en el partido y al ser del área rural le sabe al teje y maneje, de ahí que ha sabido moverse y lograr espacio, obviamente respaldado por políticos de la capital del Estado, pero la pregunta que salta es, con tanta experiencia política, porqué no ha logrado levantar al sector campesino?, ya que este sector en el municipio lerdense cada vez está más sólo y abandonado.