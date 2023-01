El Sol a Plomo

REVÉS PARA MORENA

Aunque ya se veía inminente la salida del diputado federal Omar Castañeda González de la bancada morenista y se va a MC, pero no deja de ser un fuerte revés no sólo para Morena en el Estado de Durango, sino para el mero “preciso” de la nación, “usted ya sabe quién”, pues pierde un voto en la cámara de diputados, el cual se convierte un voto para los que llama “sus adversarios”, pero qué otro mensaje deja la salida del político gomezpalatino a morena?, pues que dicho movimiento pierde fuerza en el Estado de Durango, sobre todo en la región lagunera, donde el distrito 02 Durango era abanderado por Morena, de ahí que se queda sin esta representación en dicho distrito, pero seguramente este revés no será “flor de un día”, para el estado de Durango, pues seguramente durará hasta el 2024, donde habrá además de las elecciones federales, serán también en lo local y téngalo por seguro que perderán los 3 distritos de Gómez Palacio, ya que también contribuye mucho la opacidad y ausencia en el municipio de los 3 legisladores morenistas, ¡tiempo al tiempo!.





¡TRADICIONAL CHAPULINEO!

Una clara muestra del “chpulineo político” que se ha venido presentando desde hace varios años a la fecha, sobre todo en la era de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sabido “convencer” a políticos de otras fracciones para que se unan a su proyecto Morena, el más reciente es el del diputado federal Omar Castañeda, pues se inició en el Partido de la Revolución Democrática donde logró ser regidor, luego su ambición de crecer políticamente, dejó al PRD para saltar a Morena, donde defendió a capa y espada la frase ¡No Mentir, No Robar, No Engañar al Pueblo!, misma que acaba de criticar que sólo es una simulación, además por rencillas internas con la que dicen que es la que maneja los “hilos” de Morena en el Estado, Marina Vitela y ver que ya no tenía futuro, decidió brincar a Movimiento Ciudadano, llevándose a su equipo más cercano para decir que ahora sí está en un partido que ofrece esperanza a la gente, a ver si no se desencanta y busca otro partido, pero ahí está una reciente prueba del “chapulineo político”.





¡VENGANZAS POLÍTICAS!

Dicen por ahí en los corrillos políticos que el diputado federal Omar Castañeda sigue encolerizado con Marina Vitela por haberlo echado a un lado de la candidatura a la Presidencia Municipal en la jornada electoral del año pasado, situación que no le perdona y como dijo “don Teofilito”, ni la perdonará, pues por ahí se rumora que pugnó para que a la hermana de Marina, Laura Vitela, ex presidenta del DIF municipal de Gómez Palacio y ahora ex subdirectora del Instituto 18 de Marzo, pues se rumora que la acaban de quitar para poner a otra persona y que todo apunta que puede ser Karla Tello Arellano, quien fuera regidora por el PVEM en la pasada administración municipal, pero renunció al partido verde para unirse al proyecto de Morena con Omar Castañeda, quien a la vez renunció a Morena y brincó a Movimiento Ciudadano, de ahí que Karla ha sido leal y también deja Morena y que supuestamente gracias a esa lealtad, la van a premiar con la subdirección educativa, ¿será?, no creo, pero lo cierto es que Omar no cesará en su venganza política.





¿APENAS?

Por cierto, quién apenas va a inaugurar su “casa de gestoría” en Gómez Palacio será la diputada local de Morena, Ofelia Rentería, se acordaría que tiene representación en el distrito XI?, lo lamentable es que desde el pasado 1 de septiembre del año 2021 en que tomó protesta en el Congreso del Estado y a 17 meses de legisladora, apenas inaugurará su casa de gestoría este próximo lunes, cuando ya le restan 19 meses como diputada local, pero bueno, por ahí dicen que, ¡más vale tarde que nunca!.