El Sol a Plomo

VISITA DE AMLO A LA LAGUNA

En su última visita que realizó el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador a la región lagunera, específicamente al municipio de Lerdo donde se construye el proyecto de Agua Saludable para la Laguna, en aquella ocasión dijo que regresaría en el mes de febrero del 2023 al mismo sitio para verificar los avances, pues todo indica que muy probablemente el Presidente estará en los próximos días en esta localidad del Estado de Durango, aunque hasta el momento ninguna autoridad o dependencia federal lo ha confirmado, pero hay que recordar que el mismo AMLO fue quien lo anunció y solamente faltan dos semanas para que concluya este mes, por lo que no falta mucho para que se tenga la presencia nuevamente del Presidente de México.





COINCIDENCIA?

Las visitas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador coincidentemente se han dado en momentos de definiciones para el partido Morena del cual es fundador y en este caso, aunque en la parte de Durango, no hay fechas electorales, donde sí las hay es en el Estado de Coahuila, donde actualmente se están definiendo los próximos candidatos a la gubernatura, de ahí que AMLO aprovechará para dar el “espaldarazo” a su “gallo”, Armando Guadiana, quien a pesar de ser el único pre aspirante a la candidatura gubernamental por Morena, no levanta en su promoción interna, de ahí que además de realizar su gira de trabajo por la laguna de Durango, tiene que llegar a Torreón, donde sostendrá una reunión privada para dar la línea y buscar que su aspirante pueda ganar puntos, esperemos y diremos, ya que cada vez la cuesta se pone más inclinada para el empresario minero coahuilenses quien se volvió promotor de la 4T, pues no cuenta con mucha experiencia en la política y sí en el ámbito empresarial.





SABÍA USTED?

Datos son datos, sabía amable lector que el ex alcalde gomezpalatino con una vasta trayectoria en la política ya que incluso llegó a ser Secretario General de Gobierno en el Estado de Durango y hoy destacado notario público radicado en la ciudad de Durango, José Miguel Castro Carrillo, realizó sus estudios en la escuela primaria “Francisco Sarabia”, institución de gran tradición y muy buscada por los padres de familia para inscribir a sus hijos, la cual se ubica en la confluencia de avenida Javier Mina y calle Francisco Zarco en pleno centro de la ciudad de Gómez Palacio, inmueble que fue construida e inaugurada por el entonces presidente municipal Jesús María Pámanes Guerrero en el trienio de 1959-1962, pero 18 años después Castro Carrillo fue presidente municipal en el trienio 1980-1983, siendo el presidente más joven.





NUEVO MODELO EDUCATIVO

Las autoridades estatales están volteando al pasado en cuanto a los horarios de estudios en el nivel básico, quién no recuerda que todavía en la década de los 60´s y parte de los 70’s la primaria se hacía en horario de mañana y tarde, es decir doble turno y nadie se quejaba, pues ahora al parecer se busca que el aprendizaje educativo sea con más horas, lo cual seguramente los que pondrán el “grito en el cielo” serán los maestros, bueno, aquellos que no tengan la vocación, pues se especula que la educación sea de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, pero también se estarán revisando los títulos de docentes, a fin de que se tenga la garantía de que los maestros tengan la preparación de la carrera magisterial, bueno eso al menos se rumora en la laguna donde ya andan algunos “maestros” inquietos.