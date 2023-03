El Sol a Plomo

VISITA DE AMLO A LA LAGUNA

Aunque ya lo había anunciado en el pasado mes de diciembre del año pasado que estaría nuevamente en la región lagunera para seguir supervisando el proyecto de agua saludable para la Laguna, los rumores de políticos señalan que la presencia del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, aprovechará para reunirse con sus operadores sociales, que son los servidores de la Nación para darles línea y hacer lo que han venido haciendo cada vez que hay campañas políticas, es decir, que realicen los recorridos casa por casa para hacer “encuestas” y preguntar cómo ve al mandatario nacional?, aunque la visita la hará para la laguna de Durango, pero de “pasadita” les dará la venia para trabajar en favor del proyecto de Morena para Coahuila, que incluso ya se está viendo personas con chalecos guindas y la palabra Morena en el municipio de Torreón realizando estas “encuestas”, pero no piensen mal, no hay nada de presunta coacción del voto por parte de Morena, claro que no, ¡ha raza!.

MUY IMPORTANTE

Aunque se diga que no hay muchos proyectos importantes para el norte del país, pues por el momento pondremos dos y el primero y más importante para la región lagunera es el de Agua Saludable para la Laguna, proyecto que desde un inicio ha tenido un gran interés el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de ahí sus constantes visitas a la Laguna y en especial al municipio de Lerdo, localidad donde se realiza la principal obra que será la derivadora del vital líquido para los 9 municipios de la región y que favorecerá a un millón 600 mil habitantes, lo cual es muy importante la visita del mandatario nacional para que se concrete este proyecto y no se vaya a alargar y sea un proyecto que quede inconcluso en este sexenio, con el riesgo de que el siguiente no le dé continuidad, de ahí el interés de AMLO para que en diciembre de este año concluya y en el 2024 se dé su funcionamiento, ¡bien, bien, bien!

PARA PRESUMIR

Los que están de manteles largo y lo harán extensivo para toda la comarca lagunera, son los ambientalistas de la región, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el Amparo y la Protección de la Justicia de la Unión a ProdeNazas y otras organizaciones por la sobre explotación de la acuífero de esta comarca, de ahí que mediante una sentencia histórica que la sobreexplotación del acuífero principal ha sido producto de graves omisiones de la Semarnat, Conagua y Cuencas Centrales del Norte afectando al ecosistema, poniendo en riesgo la vida de los laguneros y la de las generaciones futuras, por tal motivo la sentencia de la suprema corte fue ordenar las autoridades en mención que cesen el otorgamiento de concesiones y que instauren una serie de medidas alternativas que equilibre nuevamente el acuífero, con lo cual, esta sentencia marca un antes y un después en la vida en la región lagunera, pues supuestamente ya no se podrán perforar pozos para la extracción del vital líquido para uso agrícola y con ello evitar su explotación.

HABLANDO DE AGUA

En una semana y media más, se iniciará el ciclo agrícola 2023, de ahí que se liberará el 25 % del agua autorizada para todo el ciclo que fue de 950 Millones de metros cúbicos, con lo cual los canales Sacramento y Santa Rosa-Tlahualilo nuevamente correrá agua, aunque en varias parte de estos canales revestidos como cada año, se encuentran llenos de basura, ramas, llantas, muebles y demás, y lamentablemente hay que señalar que es falta de cultura de la limpieza de la misma ciudadanía.