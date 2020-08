El “toque de queda”, ¿una medida drástica?

Estimado lector, pues estamos ante una nueva situación, que sin querer decirlo, o escribirlo es el “toque de queda”. El “toque de queda” es una medida y normalmente el Gobierno en términos generales es quien la establece de manera colegiada a través de distintos órganos o instancias, o bien la establece de manera unilateral.

Esta medida se establece en situaciones excepcionales para limitar la libre circulación por las calles y la permanencia en los espacios públicos. La decisión o el propósito están vinculados con la idea de proteger la seguridad y de minimizar posibles disturbios o enfrentamientos. Desde el punto de vista legal tiene muchas variantes para establecerla, ya que es una medida que restringe la libertad de movimiento de la población.

La Ley asociada con el Toque de Queda fue utilizada primitivamente como una medida represiva por Guillermo I de Inglaterra para evitar reuniones rebeldes, por el año de 1068. Habitualmente el Toque de Queda tiene una connotación militar.

De manera formal y estricta, esta medida se aplica por la noche con un determinado horario nocturno y son las fuerzas de seguridad las encargadas de que la medida en comento sea respetada. Quienes violen esta medida, pueden ser detenidos o regresados a sus hogares o bien pueden ser sujetos a una sanción, asegurándose con esto, de que no haya personas recorriendo la zona, reuniéndose o manifestándose.

Con el arribo de la pandemia de Covid-19, algunos gobiernos de diferentes países han recurrido a la medida del toque de queda, con el propósito de contener y evitar los contagios de este terrible virus.

En México, con el slogan “Quédate en casa” se estableció la cuarentena con el propósito de reducir la circulación de personas, aglomeraciones, número de personas por reunión, pero… el resultado no fue así.

Entre las medidas de salud severamente cuestionadas, lo errático de los datos de la información oficial y las opiniones de los medios respecto a las medidas y a la información, se ha creado una atmósfera de incertidumbre, incongruencia, credibilidad y desinformación.

El comportamiento que se ha manifestado en la población, es otro tema no menos importante.

Doctores, enfermeras, camilleros y otro tipo de personal de los hospitales son agredidos por ciudadanos. Las grandes, medianas y pequeñas empresas, sin soslayar incluso a las actividades comerciales informales han llevado los protocolos de salud, por supuesto en niveles diferentes.

Una gran parte de la población ha respetado el aludido ¡Quédate en casa! entre estudiantes, personas mayores, enfermos etc.

Pero entonces ¿qué pasa que la curva de contagios y defunciones se incrementa y no tiene rasgos de ir a la baja de manera significativa?

Por un lado observamos lamentablemente que son más las personas que de manera irresponsable no respetan los protocolos de sanidad, más los que van por las calles incrédulas a la situación, más los que no les interesa lo que está pasando, más los que no tienen información del grave problema de salud porque no tienen acceso a ella, más los que han hecho de la calle su vivienda, entre otros más.

Y si agregamos que en este periodo vacacional se “medio” abrieron las puertas… pues la población se desbordó saliendo a las calles, sumando a la población citada en el párrafo anterior con la que estaba confinada y en un rasgo de hartazgo o cansancio los protocolos pasaron a ser una débil y en muchos casos hasta nulo caso de las medidas.

¿Las consecuencias? Ya las vimos. Los contagios y las defunciones a la alta.

¿La medida más drástica? ¡El toque de queda!

Sutil en algunos Estados, con mesura en otros y fuerte en los menos, no deja de ser en mi opinión, una medida necesaria sin buscar culpables ni observar o discutir si los recovecos legales proceden o no.

Respetemos la medida y seamos solidarios. ¿Hasta la próxima!