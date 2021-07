El trabajo doméstico pagado, tema a debatir

El 22 de julio, mañana, se conmemora el “Día Internacional del Trabajo Doméstico” y aunque actualmente en México ya entró en vigor el convenio 189 de la OIT para garantizar un trabajo digno y derechos laborales para las trabajadoras del hogar, el trabajo doméstico remunerado sigue siendo todo un tema a debatir.

Según informes de INEGI, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el primer trimestre de 2021, en el país hay 2.2 millones de personas de 15 años y más ocupadas en trabajo doméstico remunerado, de las cuales 1.9 millones son mujeres o sea el 88%.

En Durango, según INEGI hay 33,911 trabajadoras domésticas remuneradas, solamente 505, cuentan con seguridad social.

Como se lo mencioné en un principio, a pesar del convenio 189, el 96 por ciento de todas las personas ocupadas en el trabajo doméstico lo hacen de manera informal y 70% no tiene prestaciones laborales como IMSS, Infonavit, vacaciones, aguinaldo, días de descanso, etc. Datos nacionales. El Día Internacional del Trabajo Doméstico se celebra cada 22 de julio tras ser declarado en 1983, y se trata de hacer visible el trabajo doméstico además de reconocer las aportaciones económicas y sociales del trabajo en los hogares tanto del que es remunerado como no remunerado que realizan las amas de casa.

Es importante mencionar que con la pandemia por Covid-19 las mujeres que realizan el trabajo en el hogar fueron de los grupos más afectados. En el caso de las que realizan trabajo remunerado muchas fueron despedidas, ya que al realizar el trabajo en casa muchas mujeres decidieron echarse a cuestas la limpieza de la casa, el cuidado de las hijas y los hijos y más.

Otras mujeres que realizan trabajo remunerado en el hogar se les disminuyó el sueldo o los días de trabajo y también por el mismo estrés que genera el confinamiento pues muchas sufrieron aumento de violencia por parte de patronas y patrones.

Dentro del trabajo doméstico remunerado se incluyen las siguientes ocupaciones: Limpieza de la casa, cocinar, cuidar niñas, niños o personas ancianas o enfermas en casas particulares; jardinería, lavar y planchar ropa; manejo de automóviles, vigilantes y porteros en casas particulares.

El trabajo doméstico es la actividad que se realiza en el hogar para el bienestar de las y los integrantes y no olvidemos puede ser remunerado, mediante un contrato laboral y el que realizan gratis las amas de casa.