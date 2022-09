El trágico regreso de la Poliomielitis

En México en 1990 se registró el último caso de polio en Tomatlán, Jalisco. Desde 2016, el país cambió la vacuna contra la polio. Durante la Primera Semana Nacional de Salud de ese año se utilizó por última ocasión la vacuna oral (Sabin) con las tres cepas del virus de la polio.

Antes de ser eliminada en México la polio causaba estragos. Ya que afecta sobre todo a los niños menores de cinco años, las secuelas de la polio eran causa de discapacidad a lo largo de la vida: piernas atrofiadas, adelgazadas, con deformidades o con flexiones inusuales. En los casos más graves, causaba la muerte. La poliomielitis es una enfermedad causada por alguna de las tres cepas del virus de la polio, conocido como “poliovirus salvaje”. Este virus entra al organismo por la nariz o la boca, se reproduce en el intestino y finalmente es expulsado a través de las heces.

En México, antes de 1946, la poliomielitis fue poco conocida por los médicos a causa de que muchas de sus manifestaciones se confundían con otros padecimientos neurológicos. La falta de conocimiento de la entonces enfermedad de Heine-Medin por los médicos, y posiblemente algunos cambios en las condiciones de vida de la población, trajeron como resultado un aumento en el número de menores afectados.

Fue a partir de 1949 cuando se sentaron las bases para entender mejor la enfermedad. Se demostró que era viral, transmisible, que el microorganismo causante se encontraba en el tubo digestivo y que era necesario tratar sus secuelas. En este último punto destacó la lucha del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde fue hospitalizada la mayoría de los enfermos de polio, atendieron entre 1945 y 1960 a miles de pacientes con secuelas de poliomielitis por medio de técnicas quirúrgicas ideadas por ellos, así como con la invención de aparatos ortopédicos.

Nuestro país cumple 30 años sin poliomielitis, esto es resultado de las acciones en materia de vacunación en niñas y niños. Ante el registro de casos en otros países, existe el riesgo de que la enfermedad se reintroduzca, por lo que es importante la aplicación de la vacuna. Sin embargo, en marzo de este año, Israel informó su primer caso desde 1988. Luego, en junio, las autoridades británicas declararon un “incidente de preocupación nacional” cuando descubrieron el virus en las aguas residuales.

Cuando la ciudad de Nueva York detectó el virus en las aguas residuales la semana pasada, la erradicación de la poliomielitis parecía tan difícil como siempre. La poliomielitis es mucho más astuta: Puede propagarse silenciosamente, causando síntomas leves parecidos a los de la gripe o ninguno en absoluto y, sin embargo, la enfermedad paraliza a uno de cada 200 niños infectados.

Incluso un caso de parálisis es una señal de que puede haber cientos o incluso miles de infecciones no detectadas. Pero la respuesta a un brote de poliomielitis, o a otras enfermedades infecciosas como el Covid-19 o la viruela del mono, requiere equipos y programas dedicados. Sólo nos resta estar alertas e información oportuna de este hecho. stultum est dicere: non putabam. Es necio decir: Yo no lo creía.