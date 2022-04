El urgente despertar

Si bien la esfera política y económica han acaparado la atención de la comunidad internacional, los científicos cada vez más tratan de advertir a los tomadores de decisiones que el desgaste del medioambiente supone una catástrofe inminente. Mientras que los Estados se ven sumergidos en una agenda que, en su mayoría sólo abarca temas sociopolíticos, el enfoque medioambiental ha quedado rezagado y, con él, las alertas que presenta la Tierra. Las estrategias tanto domésticas, como internacionales de los actores, y las iniciativas unilaterales o colectivas han sido a expensas de los límites planetarios. Sin embargo, cuando se trata de cambio climático, este problema no discrimina.

Asimismo, con las preocupaciones de las guerras, la recuperación económica y el statu quo del sistema internacional, el deterioro del medioambiente en muchas de las ocasiones se deja de lado. Aunque existen simulaciones entre aquellos que pretenden proteger al planeta Tierra y, con ello, la ignorancia de los que caen en el greenwash, científicos de la NASA se empeñan por concientizar a los habitantes del mundo. Tal es el caso del científico Peter Kalmus, quien fue arrestado junto con otros colegas debido a las protestas realizadas afuera del banco JP Morgan Chase, financiador de proyectos con combustibles fósiles.

El experto Kalmus ha comunicado que han sido ignorados durante décadas y que tanto el gobierno, como la sociedad, no han hecho los esfuerzos necesarios para, no sólo preservar el planeta, sino por la propia supervivencia humana.

De esta manera, la falta de atención mediática y de advertencia por parte de los Estados, sobre todo de las potencias, han provocado que la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras corra un riesgo desmesurado.

Aunque cada año, y ahora es propio decir que cada mes, se publican informes científicos acerca del cambio climático, el amarillismo sociopolítico y económico parece socavar la vigilancia de la que el medioambiente es merecedor.

El IPCC, por ejemplo, es uno de aquellos organismos dedicados a la investigación medioambiental y a la proposición de iniciativas para la protección de la Tierra. No obstante, es fácil que los intereses nacionales de los actores, entre los cuales la esfera económica juega un papel importante, se coloquen por encima de las acciones en favor del planeta.

En adición, Peter Kalmus declara que no es una exageración por parte de la comunidad científica y que la intención no es causar pánico, sino despertar a la sociedad. “Vamos a perderlo todo, no estamos mintiendo, no estamos exagerando gente, esto es muy malo […] es mucho más grande que cualquiera de nosotros”, declaró el científico.

Aunque es importante comenzar a cambiar hábitos de consumo para transformar el estilo de vida, la NASA manifiesta que es tarea de los gobiernos promover las medidas necesarias para que el funcionamiento de la economía sea sustentable.

“Estoy dispuesto a tomar un riesgo por este hermoso planeta”, volvió a decir el experto pues las represalias que enfrentaron los científicos fueron tales como el arresto a criminales.

Por último, es imprescindible que se tome conciencia sobre el desgaste del planeta. En abril se celebró el mes de la Tierra y es la única temporada al año en que se hace énfasis en la protección del medio ambiente cuando se hace uso de éste todos los días.

Los peligros del cambio climático merecen más enfoque en las noticias que el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, mayor atención que Elon Musk y su sonada compra de Twitter y, sobre todo, más preocupación por parte de los tomadores de decisiones y la sociedad.

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México