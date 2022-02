El verdadero enemigo de Morena

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que en ese partido “no hay espacio para simuladores, oportunistas y ambiciosos vulgares que sólo piensan en su proyecto personal, por encima del de Andrés Manuel López Obrador”.

Hagamos un ejercicio de temeraria imaginación y pensemos que el deseo se le cumple; ¿Qué pasaría?

Muy seguramente el partido se quedaría vacío; Delgado olvida que la marca Morena se ha construido en gran medida en base a personajes de esa calaña: Oportunistas y ambiciosos que se subieron al carro de la 4T porque ya no tenían espacio en el partido que militaban. Haga un repaso por los nombres de quienes hoy se dicen patriotas morenistas y lo verá.

Los conflictos internos que padece Morena son precisamente la exteriorización manifiesta de esa ambición y oportunismo frustrados de quienes se sumaron al partido pensando que les daría el acceso franco y seguro a algún cargo de elección popular.

La suma de muchas voluntades y corrientes en torno a un partido o movimiento político siempre será positiva, en la diversidad y pluralidad de opiniones y pensamiento radican los cimientos de la democracia, entendida como los mecanismos y procedimientos establecidos para la toma de decisiones.

Es importante señalar que en la adhesión deben permear ideales y valores políticos comunes que soporten la comunión con el proyecto general que los conforma, de no ser de este modo, será entonces el oportunismo y la ambición el resorte que los impulse.

Desafortunadamente para el Movimiento de Regeneración Nacional, estos fueron factores que no tomaron en consideración, aceptaron sin mayores problemas a cualquiera que tuviera una credencial para votar, por eso hoy están pagando las consecuencias.

La campaña de Marina Vitela será larga y tortuosa, no sólo porque enfrentará a Esteban Villegas, también lo será porque José Ramón Enríquez estará presente para fastidiarla.

El oftalmólogo no tendrá el menor empacho en hacer pacto con quien sea para que la Lagunera no llegue al Centro de Convenciones Bicentenario, recursos no le faltaran, si por algo le dieron cabida en Morena.