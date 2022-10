¿Elección de la mujer o derecho del niño?

El bebé en gestación tiene un genoma humano de 23 pares de cromosomas. No es una célula, cuenta con una carga genética distinta a la madre. Cuenta con la potencialidad de formar nuevos órganos y tejidos.

Del día 20 y 23 de la unión de un óvulo con el espermatozoide comienza a latir el corazón. A la sexta semana del embarazo comienza la conexión de las neuronas para formar el dolor. Al fin del primer trimestre se puede conocer el sexo del bebé. El cuerpo de la mujer sólo lo sostiene, acoge, da alimento y oxígeno, pero no es parte de él.

La palabra aborto viene del latín “abortus” y de los prefijos “ab” privación y “ortus” nacimiento; en este sentido significa “PRIVACIÓN” del nacimiento, privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia. “El aborto es la muerte de un ser humano por nacer en cualquier momento de su gestación”. Puede ser espontáneo o provocado. El aborto no es una cuestión de elección de la mujer sino de derechos civiles. Los bebés no nacidos se ven privados de su derecho a la vida. A diferencia del aborto, el derecho a la vida sí está considerado en el marco internacional.

Walter y Mariela recibieron una noticia difícil: Los estudios arrojaban que su hijo nacería con Síndrome de Down, un trastorno genético que provoca retraso intelectual y del desarrollo. La doctora les sugirió la posibilidad de abortar antes que el embrión desarrollara más. Después de días de angustia y sabiendo que además sería un embarazo de alto riesgo, ellos decidieron que el niño tenía derecho a nacer y aceptarían la voluntad de Dios. Hoy Agustín es un niño hermoso que ha llenado de alegría la casa, y sobre todo les ha dado a ellos, el privilegio de ser parte de una vocación divina:

“Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara”. (Salmos 139:13-16 NTV)

La próxima vez que te quieran vender la idea de que el aborto es un “derecho de la mujer”, piensa si tu mamá lo hubiera ejercido en ese sentido. Es muy sencillo: No estuvieras leyendo estas líneas.





