Elecciones “cíclicas” en la UJED

Ha sido una constante cada que hay procesos electorales, para renovar la rectoría, donde prevalecen los conflictos al interior de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), y este año no ha sido la excepción, pues ante el inicio del periodo donde los candidatos tienen permitido hacer proselitismo en las unidades académicas, resulta que uno de los dos aspirantes que presentaron su registro se vio impedido dado que no juntó el mínimo indispensable establecido en la convocatoria para poder obtener la candidatura, se trata de Rafael Mier Cisneros, director con licencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

La comisión electoral universitaria, al revisar la documentación, se percató que de las 215 firmas de concejales que requería, solo estaban comprobables 201, es decir, le faltaron 14. Esto desató una serie de señalamientos en torno a un posible conflicto de intereses, por el parentesco entre el presidente de la comisión electoral universitaria y la esposa de uno de los aspirantes; de igual forma se acusa intromisión del Gobierno del Estado. Eso es precisamente lo que hace cíclicos los conflictos universitarios en tiempos de elecciones, pues no importa cuándo se lea esto, siempre existen esos señalamientos por parte de entes externos a la máxima casa de estudios, y seguramente así seguirá siendo en un futuro, pues la rectoría de la UJED es financieramente hablando hasta más que lo que representa un municipio del estado.

Autonomía.

El discurso de la “autonomía” siempre ha sido la bandera de quienes buscan una posición al interior de la universidad, la defensa de los derechos universitarios y la forma de auto gobierno siempre están en la “palestra” de quienes llevan “tatuados” los colores de la UJED, el asunto es que financieramente no es autónoma, pues la mayoría de sus ingresos provienen del Gobierno Federal y otro porcentaje menor de las gestiones que se hacen ante el Gobierno del Estado, es decir, para que la máxima casa de estudios realmente pueda evocar esa “autonomía” deberá tener la forma de hacerse llegar de recursos pos sí sola, y eso no va a ocurrir, pues también es cíclico el problema financiero que tienen al cierre de cada año para el pago de las prestaciones.

Mensaje.

Si bien muchos creemos que es un mal mensaje el no haber permitido el registro de Rafael Mier Cisneros, evidentemente aquí alguien no está diciendo toda la verdad, pues mientras el aspirante dice que sí tiene todas las firmas que se solicitaron, y el presidente de la comisión electoral, César Arturo Acosta, afirma que faltaron 14, y que además alguien del equipo del director con licencia de la Fader y Cipol no hizo su “chamba”, entonces lo más sano es que se revisen una por una, y que en su momento, si así lo determina la junta directiva y el propio rector, pues puedan subsanar ese faltante para que el proceso se lleve a cabo entre dos candidatos, y que ahora sí sean los concejales que determinen quién debe encabezar los trabajos universitarios durante los próximos seis años.

Unidad.

Creo que debe quedar claro que la comisión electoral hizo la parte que le correspondía, pero ahora toca a la junta directiva de la UJED ver el cómo sí se podría adecuar el proceso, y una vez se hayan dado las elecciones, el próximo 29 de noviembre, ahora si quien haya ganado deberá trabajar en beneficio de la UJED, dejando de lado un proceso que ya está trayendo muchas complicaciones, y entre más se deje pasar el tiempo los ánimos se van a caldear cada vez más, y eso es lo menos que debería ocurrir. Ahora bien, si realmente la mayoría de los directores y concejales están convencidos de que Ramón García garantiza esa unidad, también eso deberá respetarse, luego de un proceso transparente.

Sin duda se vienen horas fundamentales en el futuro de la máxima casa de estudios, y que de todo esto resulten cosas buenas para los universitarios, porque sí se lo merecen.