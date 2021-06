Elecciones Dgo. 2021

Los resultados de la jornada electoral intermedia arrojaron una serie de lecturas por demás interesantes de analizar, algunas de ellas referentes al propio proceso del pasado domingo 6 de junio y otras pensando en los siguientes.

En el caso específico de Durango la nota es la estrepitosa derrota de MORENA. El 18 de mayo en este mismo espacio señalaba que la caída del partido del presidente era evidente y que no arrasaría en las urnas; al momento de escribir la presente reflexión la alianza PAN, PRI, PRD ganaba en 11 de los 15 distritos locales, mientras que en el espectro federal llevaba la delantera en 2 de los 4 distritos. Me parece que los orquestadores de la alianza “Va por México” no deben caer en el error de atribuir el triunfo a sus candidatos, muchos de ellos participan por primera vez, son poco conocidos en la arena política-electoral y otros no son reconocidos precisamente por su buen trabajo y antecedentes. El ciudadano promedio duranguense votó contra el presidente López Obrador.

Los distritos que ganó MORENA son de la región Laguna, así que la presidenta municipal de Gómez Palacio, Marina Vitela, se ha convertido en la mejor referencia de liderazgo del partido en Durango, con lo puede ser una seria aspirante a la gubernatura el año próximo, y más si consideramos que José Ramón Enríquez no entregó buenas cuentas en Chihuahua, de donde es delegado.

El resultado permite pronosticar que la alianza PAN, PRI, PRD se mantendrá, recordemos que en 2022 Durango renovará la gubernatura y las 39 presidencias municipales, la experiencia dice que cuando algo da resultados positivos no debe cambiarse; de los 11 distritos locales que ganaron, al menos en la mitad, la votación fue de 2 a 1 en su favor.

Así entonces, todo está dispuesto, sólo resta atemperar los impulsos y ansias de los militantes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional para definir a los candidatos, aunque hay voces que dicen que esta decisión ya está tomada, Esteban Villegas le tirará al CCB y Jorge Salum a repetir en la Carnation.